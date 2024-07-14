Покушение на Дональда Трампа 13 июля – обнародовано заявление

Дональд Трамп обнародовал неожиданное заявление после покушения на его жизнь
Кандидат в президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп обнародовал короткое заявление после инцидента со стрельбой на предвыборном митинге в поселке Батлер штата Пенсильвания. Он подчеркнул, что никогда не сдастся.
Об этом рассказывает CNN.
Заявление Дональда Трампа
Дональд Трамп обнародовал письмо с кратким посланием после того, как получил легкое ранение в результате покушения
"Это послание от Дональда Трампа. Я никогда не сдамся!", — написал он.
Письмо было подписано его подписью.
Ранее мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на покушение на Дональда Трампа. Он отметил, что подобное преступление недопустимо в цивилизованном мире.
Кроме того, президент США Джо Байден разговаривал с Трампом после покушения на жизнь республиканца.
Мы также писали, что после нападения на Трампа окружной прокурор округа Батлер Ричард Голдингер заявил, что погибли два человека, включая стрелявшего.
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