Покушение на Дональда Трампа 13 июля – обнародовано заявление

Дональд Трамп во время покушения. Фото: Reuters

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп обнародовал короткое заявление после инцидента со стрельбой на предвыборном митинге в поселке Батлер штата Пенсильвания. Он подчеркнул, что никогда не сдастся.

Об этом рассказывает CNN.

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Заявление Дональда Трампа

Дональд Трамп обнародовал письмо с кратким посланием после того, как получил легкое ранение в результате покушения

"Это послание от Дональда Трампа. Я никогда не сдамся!", — написал он.

Письмо было подписано его подписью.

Ранее мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на покушение на Дональда Трампа. Он отметил, что подобное преступление недопустимо в цивилизованном мире.

Кроме того, президент США Джо Байден разговаривал с Трампом после покушения на жизнь республиканца.

Мы также писали, что после нападения на Трампа окружной прокурор округа Батлер Ричард Голдингер заявил, что погибли два человека, включая стрелявшего.