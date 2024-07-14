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Дональд Трамп обнародовал неожиданное заявление после покушения на его жизнь

14 июля 2024 10:26
Дмитрий Галушка - Редактор
Покушение на Дональда Трампа 13 июля – обнародовано заявление
Дональд Трамп во время покушения. Фото: Reuters
Дмитрий Галушка - Редактор

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп обнародовал короткое заявление после инцидента со стрельбой на предвыборном митинге в поселке Батлер штата Пенсильвания. Он подчеркнул, что никогда не сдастся.

Об этом рассказывает CNN.

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Заявление Дональда Трампа

Дональд Трамп обнародовал письмо с кратким посланием после того, как получил легкое ранение в результате покушения

"Это послание от Дональда Трампа. Я никогда не сдамся!", — написал он.

Письмо было подписано его подписью.

Ранее мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на покушение на Дональда Трампа. Он отметил, что подобное преступление недопустимо в цивилизованном мире.

Кроме того, президент США Джо Байден разговаривал с Трампом после покушения на жизнь республиканца.

Мы также писали, что после нападения на Трампа окружной прокурор округа Батлер Ричард Голдингер заявил, что погибли два человека, включая стрелявшего.

США выборы Дональд Трамп стрельба покушение

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