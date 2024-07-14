В BBC признали фейком видеообращение стрелка у Трампа

Момент покушения на Дональда Трампа. Фото: REUTERS/Brendan McDermid

Незадолго до момента покушения на бывшего президента США Дональда Трампа, в сети появилось видеообращение стрелявшего в политика Томаса Крукса. Однако, как стало известно, видеообращение оказалось фальшивым.

Об этом в Twitter сообщил журналист BBC Шейн Сардаризаде.

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По данным журналиста, видео снял пользователь, похожий на Крукса, однако внешне он не был похож на потенциального убийцу. Его поступок был скорее "странным способом троллинга", ведь блоггер скачал видео уже после покушения на Трампа, а затем сразу удалил его вместе с аккаунтом

"Это не видео со стрелком на митинге Трампа в Пенсильвании. Это видео пользователя, который выдавал себя за него. Однако оно уже распространяется так, будто это послание настоящего стрелка", — написал Сардаризаде.

Скриншот подтверждения достоверности видео

Покушение на Дональда Трампа — что известно

Напомним, во время выступления Дональда Трампа в Пенсильвании в политика несколько раз стреляли. К счастью, пуля задела ухо бывшего президента, и он остался в живых. Сам стрелок был убит оперативниками.

На инцидент отреагировал президент США Джо Байден, заявив, что будет "молиться" за него, несмотря на то, что незадолго до этого экс-президент предложил ему пройти тест на умственные способности ради блага страны.

Однако вскоре Трамп сделал первое заявление после покушения, где заверил, что никогда не сдастся.