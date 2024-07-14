Замах на Трампа — ідентифіковано ймовірного стрільця

Правоохоронці стоять біля ймовірного стрілка. Фото: NY Post

Томас Метью Крукс із Пенсильванії був ідентифікований як ймовірний стрілець, який вистрілив у Дональда Трампа на мітингу в Батлері. Свідки повідомили, що бачили 20-річного хлопця на даху будівлі перед стріляниною.

Про це повідомило видання The New York Post у неділю, 14 липня.

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За даними джерел, стрілець, який намагався вбити колишнього президента США Трампа в суботу, 14 липня, був ідентифікований як 20-річний Томас Метью Крукс.

"Крукс із Бетел-Парку, штат Пенсильванія, відкрив стрілянину під час мітингу просто неба в Батлері, недалеко від Піттсбурга. Один з пострілів влучив Трампу у вухо", — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що нападник знаходився на даху виробничого заводу, який розташований на відстані понад 130 ярдів від сцени.

Фото Крукса публікують ряд ЗМІ (на фото це хлопець з довгим волоссям, проте не можна точно сказати, що воно верифіковане).

Імовірний стрілець. Фото:

TMZ.com

Після замаху на Трампа кілька людей повідомили, що незадовго до пострілів бачили, як якийсь чоловік лізе на дах будівлі, і вказували на це поліції та співробітникам служби безпеки, але ті ніяк не зреагували:

"Ми помітили, як хлопець повзе по даху будівлі поруч з нами, на відстані 50 футів. У нього була гвинтівка. Там внизу бігала поліція. Ми такі: "Ей, хлопці, на даху хлопець з гвинтівкою". І поліція така, що? Знаєте, ніби вони не знали, що відбувається. А потім я думаю про себе: "Чому Трамп все ще говорить? Чому його не забрали зі сцени? Я стою там, вказуючи на хлопця з гвинтівкою, ну, дві-три хвилини. А потім роздаються п'ять пострілів"", — повідомив ВВС один зі свідків.

Нагадаємо, кандидат у президенти Сполучених Штатів Дональд Трамп має намір приєднатися до з'їзду республіканців 15 липня, не зважаючи на замах, який було здійснено напередодні.

Раніше ми повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський відреагував на замах на Дональда Трампа. Він зазначив, що подібний злочин є неприпустимим у цивілізованому світі.

Також ми писали, що Президент США Джо Байден розмовляв з Трампом після замаху на життя республіканця.