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В СМИ обнародовали информацию о подозреваемом, который стрелял в Трампа

14 июля 2024 09:13
Валерия Барановская - редактор
Покушение на Трампа — идентифицирован вероятного стрелка
Правоохранители стоят у вероятного стрелка. Фото: NY Post
Валерия Барановская - редактор

Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании был идентифицирован как вероятный стрелок, выстреливший в Дональда Трампа на митинге в Батлере. Свидетели сообщили, что видели 20-летнего парня на крыше здания перед стрельбой.

Об этом сообщило издание The New York Post в воскресенье, 14 июля.

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Покушение на Дональда Трампа — идентифицировано вероятного стрелка

По данным источников, стрелок, пытавшийся убить бывшего президента США Трампа в субботу, 14 июля, был идентифицирован как 20-летний Томас Мэтью Крукс.

"Крукс из Бетел-Парка, штат Пенсильвания, открыл стрельбу во время митинга под открытым небом в Батлере, недалеко от Питтсбурга. Один из выстрелов попал Трампу в ухо", — говорится в сообщении.

Сообщается, что нападавший находился на крыше производственного завода, расположенного на расстоянии более 130 ярдов от сцены.

Фото Крукса публикуют ряд СМИ (на фото это парень с длинными волосами, однако нельзя точно сказать, что они верифицированы).

Покушение на Трампа
Вероятный стрелок. Фото:
TMZ.com

После покушения на Трампа несколько человек сообщили, что незадолго до выстрелов видели, как какой-то мужчина лезет на крышу здания, и указывали на это полиции и сотрудникам службы безопасности, но те никак не среагировали:

"Мы заметили, как парень ползет по крыше здания рядом с нами, на расстоянии 50 футов. У него была винтовка. Там внизу бегала полиция. Мы такие: "Эй, ребята, на крыше парень с винтовкой". И полиция такая, что? Знаете, будто они не знали, что происходит. А потом я думаю о себе: Почему Трамп все еще говорит? Почему его не убрали со сцены? Я стою там, указывая на парня с винтовкой, ну две-три минуты. А потом раздаются пять выстрелов"", — сообщил ВВС один из свидетелей.

Напомним, кандидат в президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен присоединиться к съезду республиканцев 15 июля, несмотря на покушение, которое было совершено накануне.

Ранее мы сообщали, что Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на покушение на Дональда Трампа. Он отметил, что подобное преступление недопустимо в цивилизованном мире.

Также мы писали, что президент США Джо Байден разговаривал с Трампом после покушения на жизнь республиканца.

США митинг выборы Дональд Трамп стрельба покушение

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