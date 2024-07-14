Замах на Трампа 13 липня

Дональд Трамп і його охорона одразу після замаху. Фото: WTTW News

Кандидат у президенти Сполучених Штатів Дональд Трамп має намір приєднатися до з'їзду республіканців, який відбудеться у понеділок, 15 липня. Він зробить це, не зважаючи на замах, який було здійснено напередодні

Про це повідомляє Associated Press у неділю, 14 липня.

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У національному комітеті Республіканської партії заявили, що з'їзд партії у Мілуокі триватиме після стрілянини на мітингу на підтримку Трампа.

"Президент Трамп з нетерпінням чекає на можливість приєднатися до вас у Мілуокі, де пройде з'їзд з висунення його кандидатури на посаду 47-го президента США", — йдеться в повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський відреагував на замах на Дональда Трампа. Він зазначив, що подібний злочин є неприпустимим у цивілізованому світі.

Нагадаємо, що Президент США Джо Байден розмовляв з Трампом після замаху на життя республіканця.

Ми також писали, що після нападу на Трампа окружний прокурор округу Батлер Річард Голдінгер заявив, що загинули двоє людей, включно з тим, хто стріляв.