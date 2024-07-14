Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Замах на Трампа не завадить йому приєднатися до з'їзду Республіканської партії arrow

Замах на Трампа не завадить йому приєднатися до з'їзду Республіканської партії

14 липня 2024 08:37
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
Замах на Трампа 13 липня
Дональд Трамп і його охорона одразу після замаху. Фото: WTTW News
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

Кандидат у президенти Сполучених Штатів Дональд Трамп має намір приєднатися до з'їзду республіканців, який відбудеться у понеділок, 15 липня. Він зробить це, не зважаючи на замах, який було здійснено напередодні

Про це повідомляє Associated Press у неділю, 14 липня.

Читайте також:

Трамп і з'їзд республіканців

У національному комітеті Республіканської партії заявили, що з'їзд партії у Мілуокі триватиме після стрілянини на мітингу на підтримку Трампа.

"Президент Трамп з нетерпінням чекає на можливість приєднатися до вас у Мілуокі, де пройде з'їзд з висунення його кандидатури на посаду 47-го президента США", — йдеться в повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський відреагував на замах на Дональда Трампа. Він зазначив, що подібний злочин є неприпустимим у цивілізованому світі.

Нагадаємо, що Президент США Джо Байден розмовляв з Трампом після замаху на життя республіканця.

Ми також писали, що після нападу на Трампа окружний прокурор округу Батлер Річард Голдінгер заявив, що загинули двоє людей, включно з тим, хто стріляв.

США вибори Дональд Трамп замах Республіканська партія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

3 липня 2024

10:28 Мінімальна зарплата в липні — як зміняться доходи українців

5 липня 2024

10:08 Забарний може стати гравцем одного з найтитулованіших клубів світу — що відомо

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня