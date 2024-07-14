Замах на Трампа 13 липня

Дональд Трамп и его охрана сразу после покушения. Фото: WTTW News

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен присоединиться к съезду республиканцев, который состоится в понедельник, 15 июля. Он сделает это, несмотря на покушение, которое было совершено накануне

Об этом сообщает Associated Press в воскресенье, 14 июля.

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Трамп и съезд республиканцев

В национальном комитете Республиканской партии заявили, что съезд партии в Милуоки продлится после стрельбы на митинге в поддержку Трампа.

"Президент Трамп с нетерпением ждет возможности присоединиться к вам в Милуоки, где пройдет съезд по выдвижению его кандидатуры на должность 47 президента США", — говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на покушение на Дональда Трампа. Он отметил, что подобное преступление недопустимо в цивилизованном мире.

Напомним, что Президент США Джо Байден разговаривал с Трампом после покушения на жизнь республиканца.

Мы также писали, что после нападения на Трампа окружной прокурор округа Батлер Ричард Голдингер заявил, что погибли два человека, включая стрелявших.