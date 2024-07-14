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Покушение на Трампа не помешает ему присоединиться к съезду Республиканской партии

14 июля 2024 08:37
Дмитрий Галушка - Редактор
Замах на Трампа 13 липня
Дональд Трамп и его охрана сразу после покушения. Фото: WTTW News
Дмитрий Галушка - Редактор

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен присоединиться к съезду республиканцев, который состоится в понедельник, 15 июля. Он сделает это, несмотря на покушение, которое было совершено накануне

Об этом сообщает Associated Press в воскресенье, 14 июля.

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Трамп и съезд республиканцев

В национальном комитете Республиканской партии заявили, что съезд партии в Милуоки продлится после стрельбы на митинге в поддержку Трампа.

"Президент Трамп с нетерпением ждет возможности присоединиться к вам в Милуоки, где пройдет съезд по выдвижению его кандидатуры на должность 47 президента США", — говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на покушение на Дональда Трампа. Он отметил, что подобное преступление недопустимо в цивилизованном мире.

Напомним, что Президент США Джо Байден разговаривал с Трампом после покушения на жизнь республиканца.

Мы также писали, что после нападения на Трампа окружной прокурор округа Батлер Ричард Голдингер заявил, что погибли два человека, включая стрелявших.

США выборы Дональд Трамп покушение Республиканская партия

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