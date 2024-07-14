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Покушение на Трампа — как мир реагировал на попытку убийства политика

14 июля 2024 12:44
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор
Как реагировал мир на покушение на Трампа — детали
Выступление Дональда Трампа в Пенсильвании перед покушением. Фото: REUTERS/Brendan McDermid
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор

Недавно в американском штате Пенсильвания произошло покушение на бывшего президента страны Дональда Трампа . Свои пожелания и слова в поддержку действующему кандидату в президенты на выборах в ноябре выразили многочисленные лидеры стран.

Новости.LIVE собрали подборку реакций мировых лидеров на попытку убийства политика.

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Среди осудивших стрельбу:

  • президент США Джо Байден;
  • президент Украины Владимир Зеленский;
  • глава европейской дипломатии Жозеп Борель;
  • премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньягу;
  • премьер-министр Индии Нарендра Моди;
  • генсек ООН Антониу Гутерриш;
  • президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев;
  • президент Сербии Александер Вучич;
  • президент Азербайджана Ильхам Алиев;
  • премьер-министр Испании Педро Санчес;
  • канцлер Германии Олаф Шольц;
  • президент Молдовы Майя Санду.

"Возмущен и шокирован нападением на президента Трампа. Мы решительно осуждаем этот акт политического насилия, и желаем Дональду Трампу скорейшего выздоровления",пишет Алиев.

нападение на трампа
Скриншот сообщения Алиева

"Мы с женой были шокированы очевидным нападением на Трампа. Молимся за его безопасность и быстрое выздоровление",написал Нетаньяху.

нетаньях реакция на покушение на трампа
Скриншот сообщения Нетаньяху

"Глубоко обеспокоен нападением на моего товарища Дональда Трампа. Решительно осуждаю этот инцидент. Насилию нет места в политике и демократии. Желаю ему скорейшего выздоровления. Мыслями и молитвами с Родиной погибшего, ранеными и американским народом",написал Моди.

нарендра моде трамп
Скриншот сообщения Моди

Президент США Джо Байден заявил, что в стране нет места насилию. Он приговорил покушение и призвал граждан США к единению.

бадйен реакция на покушение на трампае
Заявление Джо Байдена. Источник: Белый дом

Покушение на Трампа осудил и турецкий президент Реджеп Эрдоган. Он заявил, что Турция будет продолжать поддерживать США как своего союзника.

эрдоган трамп
Скриншот сообщения Эрдогана

В то же время президент Аргентины Хавьер Милей назвал инцидент покушением на демократию. А президент Украины Владимир Зеленский отметил, что подобное преступление недопустимо в цивилизованном мире.

покушение на трампа
Скриншот сообщения Зеленского

Слова поддержки также выразили:

  • премьер-министр Венгрии Виктор Орбан;
  • премьер-министр Италии Джорджа Мелони;
  • госсекретарь компартии КНР Си Цзиньпинь;
  • президент Бразилии Луис да Силва;
  • премьер-министр Канады Джастин Трюдо;
  • премьер-министр Японии Фумио Кишида;
  • премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин;
  • президент Израиля Ицхак Герцог;
  • президент Франции Эмманюэль Макрон.

Также о полной поддержке Трампа заявил и Илон Маск, заявив, что глава Секретной службы США Кимберли Читл должна уйти в отставку после покушения на экс-президента.

Покушение на Дональда Трампа — что известно

Напомним, во время выступления Дональда Трампа в Пенсильвании в политика несколько раз стреляли. К счастью, пуля задела ухо бывшего президента, и он остался жив. Сам стрелок был убит оперативниками.

На инцидент отреагировал президент США Джо Байден, заявивший, что будет "молиться" за него, несмотря на то, что незадолго до этого экс-президент предложил ему пройти тест на умственные способности ради блага страны.

Однако вскоре Трамп сделал первое заявление после покушения, где заверил, что никогда не сдастся. Это подтвердили в национальном комитете Республиканской партии, где заявили, что экс-президент, несмотря на покушение, присоединится к съезду республиканцев, который состоится в понедельник, 15 июля.

США убийство Дональд Трамп покушение политики Криминал мир

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