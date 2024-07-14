Как реагировал мир на покушение на Трампа — детали

Покушение на Трампа — как мир реагировал на попытку убийства политика
Недавно в американском штате Пенсильвания произошло покушение на бывшего президента страны Дональда Трампа . Свои пожелания и слова в поддержку действующему кандидату в президенты на выборах в ноябре выразили многочисленные лидеры стран.
Новости.LIVE собрали подборку реакций мировых лидеров на попытку убийства политика.
Реакция мира на попытку убить Трампа
Среди осудивших стрельбу:
- президент США Джо Байден;
- президент Украины Владимир Зеленский;
- глава европейской дипломатии Жозеп Борель;
- премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньягу;
- премьер-министр Индии Нарендра Моди;
- генсек ООН Антониу Гутерриш;
- президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев;
- президент Сербии Александер Вучич;
- президент Азербайджана Ильхам Алиев;
- премьер-министр Испании Педро Санчес;
- канцлер Германии Олаф Шольц;
- президент Молдовы Майя Санду.
"Возмущен и шокирован нападением на президента Трампа. Мы решительно осуждаем этот акт политического насилия, и желаем Дональду Трампу скорейшего выздоровления", — пишет Алиев.
"Мы с женой были шокированы очевидным нападением на Трампа. Молимся за его безопасность и быстрое выздоровление", — написал Нетаньяху.
"Глубоко обеспокоен нападением на моего товарища Дональда Трампа. Решительно осуждаю этот инцидент. Насилию нет места в политике и демократии. Желаю ему скорейшего выздоровления. Мыслями и молитвами с Родиной погибшего, ранеными и американским народом", — написал Моди.
Президент США Джо Байден заявил, что в стране нет места насилию. Он приговорил покушение и призвал граждан США к единению.
Покушение на Трампа осудил и турецкий президент Реджеп Эрдоган. Он заявил, что Турция будет продолжать поддерживать США как своего союзника.
В то же время президент Аргентины Хавьер Милей назвал инцидент покушением на демократию. А президент Украины Владимир Зеленский отметил, что подобное преступление недопустимо в цивилизованном мире.
Слова поддержки также выразили:
- премьер-министр Венгрии Виктор Орбан;
- премьер-министр Италии Джорджа Мелони;
- госсекретарь компартии КНР Си Цзиньпинь;
- президент Бразилии Луис да Силва;
- премьер-министр Канады Джастин Трюдо;
- премьер-министр Японии Фумио Кишида;
- премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин;
- президент Израиля Ицхак Герцог;
- президент Франции Эмманюэль Макрон.
Также о полной поддержке Трампа заявил и Илон Маск, заявив, что глава Секретной службы США Кимберли Читл должна уйти в отставку после покушения на экс-президента.
Покушение на Дональда Трампа — что известно
Напомним, во время выступления Дональда Трампа в Пенсильвании в политика несколько раз стреляли. К счастью, пуля задела ухо бывшего президента, и он остался жив. Сам стрелок был убит оперативниками.
На инцидент отреагировал президент США Джо Байден, заявивший, что будет "молиться" за него, несмотря на то, что незадолго до этого экс-президент предложил ему пройти тест на умственные способности ради блага страны.
Однако вскоре Трамп сделал первое заявление после покушения, где заверил, что никогда не сдастся. Это подтвердили в национальном комитете Республиканской партии, где заявили, что экс-президент, несмотря на покушение, присоединится к съезду республиканцев, который состоится в понедельник, 15 июля.
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