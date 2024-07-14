Как реагировал мир на покушение на Трампа — детали

Выступление Дональда Трампа в Пенсильвании перед покушением. Фото: REUTERS/Brendan McDermid

Недавно в американском штате Пенсильвания произошло покушение на бывшего президента страны Дональда Трампа . Свои пожелания и слова в поддержку действующему кандидату в президенты на выборах в ноябре выразили многочисленные лидеры стран.

Новости.LIVE собрали подборку реакций мировых лидеров на попытку убийства политика.

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Среди осудивших стрельбу:

президент США Джо Байден;

президент Украины Владимир Зеленский;

глава европейской дипломатии Жозеп Борель;

премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньягу;

премьер-министр Индии Нарендра Моди;

генсек ООН Антониу Гутерриш;

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев;

президент Сербии Александер Вучич;

президент Азербайджана Ильхам Алиев;

премьер-министр Испании Педро Санчес;

канцлер Германии Олаф Шольц;

президент Молдовы Майя Санду.

"Возмущен и шокирован нападением на президента Трампа. Мы решительно осуждаем этот акт политического насилия, и желаем Дональду Трампу скорейшего выздоровления", — пишет Алиев.

Скриншот сообщения Алиева

"Мы с женой были шокированы очевидным нападением на Трампа. Молимся за его безопасность и быстрое выздоровление", — написал Нетаньяху.

Скриншот сообщения Нетаньяху

"Глубоко обеспокоен нападением на моего товарища Дональда Трампа. Решительно осуждаю этот инцидент. Насилию нет места в политике и демократии. Желаю ему скорейшего выздоровления. Мыслями и молитвами с Родиной погибшего, ранеными и американским народом", — написал Моди.

Скриншот сообщения Моди

Президент США Джо Байден заявил, что в стране нет места насилию. Он приговорил покушение и призвал граждан США к единению.

Заявление Джо Байдена. Источник: Белый дом

Покушение на Трампа осудил и турецкий президент Реджеп Эрдоган. Он заявил, что Турция будет продолжать поддерживать США как своего союзника.

Скриншот сообщения Эрдогана

В то же время президент Аргентины Хавьер Милей назвал инцидент покушением на демократию. А президент Украины Владимир Зеленский отметил, что подобное преступление недопустимо в цивилизованном мире.

Скриншот сообщения Зеленского

Слова поддержки также выразили:

премьер-министр Венгрии Виктор Орбан;

премьер-министр Италии Джорджа Мелони;

госсекретарь компартии КНР Си Цзиньпинь;

президент Бразилии Луис да Силва;

премьер-министр Канады Джастин Трюдо;

премьер-министр Японии Фумио Кишида;

премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин;

президент Израиля Ицхак Герцог;

президент Франции Эмманюэль Макрон.

Также о полной поддержке Трампа заявил и Илон Маск, заявив, что глава Секретной службы США Кимберли Читл должна уйти в отставку после покушения на экс-президента.

Покушение на Дональда Трампа — что известно

Напомним, во время выступления Дональда Трампа в Пенсильвании в политика несколько раз стреляли. К счастью, пуля задела ухо бывшего президента, и он остался жив. Сам стрелок был убит оперативниками.

На инцидент отреагировал президент США Джо Байден, заявивший, что будет "молиться" за него, несмотря на то, что незадолго до этого экс-президент предложил ему пройти тест на умственные способности ради блага страны.

Однако вскоре Трамп сделал первое заявление после покушения, где заверил, что никогда не сдастся. Это подтвердили в национальном комитете Республиканской партии, где заявили, что экс-президент, несмотря на покушение, присоединится к съезду республиканцев, который состоится в понедельник, 15 июля.