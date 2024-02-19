У мережі показали, як вивозили тіло Навального з колонії

Автомобіль Федеральної служби виконання покарань у РФ. Фото: скриншот

У мережі показали відео ймовірного вивезення тіла російського опозиційного політика Олексія Навального з колонії. У ніч на 17 лютого колона автомобілів рухалася нетиповою для службових авто дорогою.

Відео публікують росЗМІ.

Вивезення тіла Навального з колонії

ЗМІ припускають, що на одній з автівок кортежу Федеральної служби виконання покарань, який зафіксували камери відеоспостереження, могли перевозити тіло Навального.

Дорога, якою їхали авто, пролягає між Лабитнангі та Салехардом.

Речниця опозиціонера Кіра Ярмиш зазначає, що перевірку причин смерті продовжили.

"Вони брешуть, тягнуть час і навіть не приховують цього", — наголосила вона.

Допис Ярмиш. Фото: скриншот

Нагадаємо, 16 лютого у виправній колонії Ямало-Ненецького автономного округу помер Олексій Навальний. У Росії було одразу декілька причин його смерті. За даними російських пропагандистів, у нього відірвався тромб, тоді як у ФСВП РФ кажуть, що причина смерті ще невідома.

Лідери країн світу звинуватили у смерті опозиціонера кремлівський режим. Такої ж думки дотримуються і провідні антикремлівські опозиціонери: ексдепутат Держдуми Ілля Пономарьов, журналіст Олександр Невзоров, бізнесмен Михайло Ходорковський, опозиційний експолковник ФСБ Геннадій Гудков, а також дружина політика Юлія Навальна.

Наразі рідним опозиціонера досі не передали його тіло, хоча вони вже отримали документальне підтвердження смерті. У Росії кажуть, що ще проводять дослідження та експертизи.