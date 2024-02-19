В сети показали, как вывозили тело Навального из колонии

Автомобиль Федеральной службы исполнения наказаний в РФ. Фото: скриншот

В сети показали видео возможного вывоза тела российского оппозиционного политика Алексея Навального из колонии. В ночь на 17 февраля колонна автомобилей двигалась по нетипичной для служебных авто дороге.

Видео публикуют росСМИ.

Вывоз тела Навального из колонии

СМИ предполагают, что на одном из автомобилей кортежа Федеральной службы исполнения наказаний, который зафиксировали камеры видеонаблюдения, могли перевозить тело Навального.

Дорога, по которой ехали авто, пролегает между Лабитнангом и Салехардом.

Представитель оппозиционера Кира Ярмыш отмечает, что проверку причин смерти продолжили.

"Они лгут, тянут время и даже не скрывают этого", — подчеркнула она.

Пост Ярмыш. Фото: скриншот

Напомним, 16 февраля в исправительной колонии Ямало-Ненецкого автономного округа умер Алексей Навальный. В России было несколько причин его смерти. По данным российских пропагандистов, у него оторвался тромб, в то время как в ФСИН РФ говорят, что причина смерти еще неизвестна.

Лидеры стран мира обвинили в смерти оппозиционера кремлевский режим. Такого же мнения придерживаются и ведущие антикремлевские оппозиционеры: экс-депутат Госдумы Илья Пономарев, журналист Александр Невзоров, бизнесмен Михаил Ходорковский, оппозиционный экс-полковник ФСБ Геннадий Гудков, а также жена политика Юлия Навальная.

Пока родным оппозиционера до сих пор не передали его тело, хотя они уже получили документальное подтверждение смерти. В России говорят, что еще проводятся исследования и экспертизы.