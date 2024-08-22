Замах на Трампа — експрезидент США вперше виступив після поранення

Дональд Трамп за куленепробивним склом. Фото: АР

Кандидат в президенти США Дональд Трамп 21 серпня провів у Північній Кароліні перший мітинг просто неба після замаху. Для того, аби убезпечити себе, він виступив за куленепробивним склом на заході, присвяченому національній безпеці.

Про це повідомляє агентство АР.

Читайте також:

Перший виступ Трампа після замаху

Зазначається, що окрім куленепробивного скла, по периметру території були складені контейнери, щоб створити додаткові стіни і перекрити лінії обстрілу, а на дахах чергували снайпери та стежили за ситуацією.

.@realDonaldTrump delivers remarks behind bulletproof glass during a campaign rally in Asheboro, North Carolina. pic.twitter.com/zHyBYk75HN — Doug Mills (@dougmillsnyt) August 21, 2024

Під час своєї промови Трамп, зокрема, розкритикував свого попередника колишнього президента-демократа Барака Обаму та назвав його "огидним" за коментарі на з'їзді Демократичної партії.

Крім того, він звинуватив чинного президента США Джо Байдена та віцепрезидентку країни Камалу Гарріс у виведенні військ з Афганістану, а також у війнах в Україні та на Близькому Сході. Крім того, він нагадав нещодавній з'їзд демократів у Чикаго, де промовці назвали Трампа "загрозою для країни", якщо він повернеться до Білого дому.

У матеріалі додали, що протягом останнього тижня Трамп відвідував "хиткі штати", щоб заручитися підтримкою виборців. Зазначається, що це найактивніший тиждень його передвиборчої кампанії з часів республіканських праймеріз.

"Хоча Трамп визнав, що виборчі перегони стали напруженіші, ніж було до виходу Байдена, його помічники вважають, що Гарріс залишається відносно невідомою, а тому зусилля, спрямовані на висвітлення її минулих заяв і позицій, відвернуть від демократичного кандидата виборців, які ще не визначилися, після того, як "ефект несподіванки" різкої появи Гарріс на виборчій арені перестане діяти та вщухне "ажіотаж" навколо її кандидатури", — пише АР.

Замах на Трампа — що відомо

Нагадаємо, 13 липня під час передвиборчого мітингу в містечку Коннокенессінг, поблизу Батлера, штат Пенсільванія на Дональда Трампа здійснили замах.

На щастя, куля зачепила вухо колишнього президента, і він залишився живим. Самого стрільця було вбито оперативниками.

На інцидент відреагував президент США Джо Байден, який заявив, що буде "молитися" за нього, попри те, що незадовго до цього експрезидент запропонував йому пройти тест на розумові здібності заради блага країни.

Проте невдовзі Трамп зробив першу заяву після замаху, де запевнив, що ніколи не здасться. Це підтвердили у національному комітеті Республіканської партії.