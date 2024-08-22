Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Трамп провел первый митинг после покушения — закрылся за пуленепробиваемым стеклом arrow

Трамп провел первый митинг после покушения — закрылся за пуленепробиваемым стеклом

22 августа 2024 10:59
Катерина Османская - Редактор
Покушение на Трампа – экспрезидент США впервые выступил после ранения
Дональд Трамп за пуленепробиваемым стеклом. Фото: АР
Катерина Османская - Редактор

Кандидат в президенты США Дональд Трамп 21 августа провел в Северной Каролине первый митинг под открытым небом после покушения. Для того чтобы обезопасить себя, он выступил за пуленепробиваемым стеклом на мероприятии, посвященном национальной безопасности.

Об этом сообщает агентство АР.

Читайте также:

Первое выступление Трампа после покушения

Отмечается, что кроме пуленепробиваемого стекла по периметру территории были сложены контейнеры, чтобы создать дополнительные стены и перекрыть линии обстрела, а на крышах дежурили снайперы и следили за ситуацией.

Во время своей речи Трамп, в частности, подверг критике своего предшественника бывшего президента-демократа Барака Обаму и назвал его "отвратительным" за комментарии на съезде Демократической партии.

Кроме того, он обвинил действующего президента США Джо Байдена и вице-президента страны Камалу Харрис в выводе войск из Афганистана, а также в войнах в Украине и на Ближнем Востоке. Кроме того, он напомнил недавний съезд демократов в Чикаго, где выступающие назвали Трампа "угрозой для страны", если он вернется в Белый дом.

В материале добавили, что в течение последней недели Трамп посещал "шаткие штаты", чтобы заручиться поддержкой избирателей. Отмечается, что это самая активная неделя его предвыборной кампании со времен республиканских праймериз.

"Хотя Трамп признал, что избирательная гонка стала более напряженной, чем было до выхода Байдена, его помощники считают, что Харрис остается относительно неизвестной, а потому усилия, направленные на освещение ее прошлых заявлений и позиций, отвернут от демократического кандидата избирателей, которые еще не определились, после того, как "эффект неожиданности" резкого появления Харрис на избирательной арене перестанет действовать и утихнет "ажиотаж" вокруг ее кандидатуры", — пишет АР. 

Покушение на Трампа – что известно

Напомним, 13 июля во время предвыборного митинга в городке Коннокенессинг, близ Батлера, штат Пенсильвания на Дональда Трампа совершили покушение.

К счастью, пуля задела ухо бывшего президента, и он остался жив. Сам стрелок был убит оперативниками.

На инцидент отреагировал президент США Джо Байден, заявивший, что будет "молиться" за него, несмотря на то, что незадолго до этого экс-президент предложил ему пройти тест на умственные способности ради блага страны.

Однако вскоре Трамп сделал первое заявление после покушения, где заверил, что никогда не сдастся. Это подтвердили в национальном комитете Республиканской партии.

Также важные новости дня по теме:

США митинг выборы Дональд Трамп покушение ранение

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

11:54 В Донецкой области российские войска убили четырех гражданских — фото разрушений от обстрелов

11:53 Рада запретила больницам сотрудничать с фирмами за финансовые стимулы

11:51 Директор психбольницы Одесчины объяснил проблему с питанием военных

11:41 Зеленский назвал количество церквей, которые уничтожила Россия с начала полномасштабного вторжения

11:40 Помощь ВПЛ — что изменится для переселенцев в 2025 году

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе - 80x80

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе

11:33 Воздушные силы назвали количество дронов России, которые сбили этой ночью

11:33 Украина привлекает аварийную помощь по энергосистемам Словакии — будут ли отключения света

11:32 В Минобороны анонсировали новые функции в приложении "Резерв+"

11:23 Разгуливали по улицам с оружием — на Одечине задержали нарушителей

11:19 В Харьковской области за сутки под ударами РФ были десятки населенных пунктов, есть пострадавшие

11:54 В Донецкой области российские войска убили четырех гражданских — фото разрушений от обстрелов

11:53 Рада запретила больницам сотрудничать с фирмами за финансовые стимулы

11:51 Директор психбольницы Одесчины объяснил проблему с питанием военных

11:41 Зеленский назвал количество церквей, которые уничтожила Россия с начала полномасштабного вторжения

11:40 Помощь ВПЛ — что изменится для переселенцев в 2025 году

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе - 80x80

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе

11:33 Воздушные силы назвали количество дронов России, которые сбили этой ночью

11:33 Украина привлекает аварийную помощь по энергосистемам Словакии — будут ли отключения света

11:32 В Минобороны анонсировали новые функции в приложении "Резерв+"

11:23 Разгуливали по улицам с оружием — на Одечине задержали нарушителей

11:19 В Харьковской области за сутки под ударами РФ были десятки населенных пунктов, есть пострадавшие

05:32 Миллиарды на убийства — сколько денег Россия потратила на ракетные обстрелы Украины

21 августа 2024

06:40 Цены за 1 кг меди в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

20 августа 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в конце августа

18 августа 2024
Эксклюзив

06:24 Сложных пациентов и операций меньше не стало — как работает Охматдет после ракетного удара

Эксклюзив

06:17 Арбузный бум — как фермер из Херсона выращивает арбузы во Львовской области

16 августа 2024
Эксклюзив

18:41 Война войной, а Коблево посетить надо — условия и цены на отдых

16:48 Новый скандал в Одессе из-за российской музыки — что слушают во время войны

15 августа 2024

18:47 Лето подходит к концу — как изменились цены в Одессе на отдых у бассейна

15:19 Наступление на Курск — как его оценивают в Одессе и чего ждут

14 августа 2024

06:40 В Украине дорожает золото — цены за 1 г драгоценного металла в августе

Text

10:46 Ляшко отправил проверку в психушку Одесчины, где боевой медик объявил голодовку

Text

09:51 Нардепка объяснила, почему закон о регистрации оружия не сработает в условиях войны

Text

09:04 Нардепка заявила о коррупционных злоупотреблениях в военных закупках

Text

08:46 Нардеп резко отреагировала на решение Рады об акцизном налоге на топливо

Text

08:00 В Украине вырастут цены на горючее, а Венгрия хочет выселить украинских беженцев — эфир Ранок.LIVE

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе - 80x80

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе

Text

00:08 Нардеп Мовчан объяснил, почему Украина не может эвакуировать на свою территорию беженцев из Курщины

21 августа 2024
Text

22:00 Нардеп Южанина предупредила о значительном повышении цен на топливо

Text

18:17 Военный рассказал о сложных условиях, в которых находятся некоторые бригады ВСУ

Text

17:50 Новый мирный план от Украины и приказ Байдена готовить ядерное оружие — эфир Вечір.LIVE

Text

17:32 Россия использует защищенные от РЭБ дроны — военный ответил, как с этим борются ВСУ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:23 Отказался подписать повестку и не явился в ТЦК — что решил суд

16 августа 2024

01:32 Сотрудник ТЦК выписал фальшивую повестку за 500 долларов — как его наказал суд

8 августа 2024

22:47 Украинцы заплатят за электричество 20 грн/кВт-ч — кого затронул повышенный тариф

12 августа 2024

10:01 Забарного пригласил клуб, которому не хватает защитника для борьбы за чемпионство

16 августа 2024

05:22Армия РФ накопила под Курском массу вертолетов — сколько насчитали эксперты OSINT

17 августа 2024

08:26 Лунин заменит героя Евро-2024 в испанском клубе

20 августа 2024

08:44 Бражко уйдет из Динамо сразу после матчей с Зальцбургом — что известно

19 августа 2024

09:09 Судаков продолжит карьеру в Англии — Шахтер вынужден продать игрока

9 августа 2024

11:52 Ехала в Украину с 40 тысячами долларов — на границе с Одесчиной задержали гражданку Молдовы

21 августа 2024

09:18 Мудрик готовится стать игроком одного из самых богатых клубов мира