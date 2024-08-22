Покушение на Трампа – экспрезидент США впервые выступил после ранения

Дональд Трамп за пуленепробиваемым стеклом. Фото: АР

Кандидат в президенты США Дональд Трамп 21 августа провел в Северной Каролине первый митинг под открытым небом после покушения. Для того чтобы обезопасить себя, он выступил за пуленепробиваемым стеклом на мероприятии, посвященном национальной безопасности.

Об этом сообщает агентство АР.

Читайте также:

Первое выступление Трампа после покушения

Отмечается, что кроме пуленепробиваемого стекла по периметру территории были сложены контейнеры, чтобы создать дополнительные стены и перекрыть линии обстрела, а на крышах дежурили снайперы и следили за ситуацией.

. @realDonaldTrump delivers remarks во время bulletproof glass при campaign rally в Asheboro, Северная Каролина. pic.twitter.com/zHyBYk75HN — Doug Mills (@dougmillsnyt) August 21, 2024

Во время своей речи Трамп, в частности, подверг критике своего предшественника бывшего президента-демократа Барака Обаму и назвал его "отвратительным" за комментарии на съезде Демократической партии.

Кроме того, он обвинил действующего президента США Джо Байдена и вице-президента страны Камалу Харрис в выводе войск из Афганистана, а также в войнах в Украине и на Ближнем Востоке. Кроме того, он напомнил недавний съезд демократов в Чикаго, где выступающие назвали Трампа "угрозой для страны", если он вернется в Белый дом.

В материале добавили, что в течение последней недели Трамп посещал "шаткие штаты", чтобы заручиться поддержкой избирателей. Отмечается, что это самая активная неделя его предвыборной кампании со времен республиканских праймериз.

"Хотя Трамп признал, что избирательная гонка стала более напряженной, чем было до выхода Байдена, его помощники считают, что Харрис остается относительно неизвестной, а потому усилия, направленные на освещение ее прошлых заявлений и позиций, отвернут от демократического кандидата избирателей, которые еще не определились, после того, как "эффект неожиданности" резкого появления Харрис на избирательной арене перестанет действовать и утихнет "ажиотаж" вокруг ее кандидатуры", — пишет АР.

Покушение на Трампа – что известно

Напомним, 13 июля во время предвыборного митинга в городке Коннокенессинг, близ Батлера, штат Пенсильвания на Дональда Трампа совершили покушение.

К счастью, пуля задела ухо бывшего президента, и он остался жив. Сам стрелок был убит оперативниками.

На инцидент отреагировал президент США Джо Байден, заявивший, что будет "молиться" за него, несмотря на то, что незадолго до этого экс-президент предложил ему пройти тест на умственные способности ради блага страны.

Однако вскоре Трамп сделал первое заявление после покушения, где заверил, что никогда не сдастся. Это подтвердили в национальном комитете Республиканской партии.