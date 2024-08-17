В Варшаве 17 августа произошел митинг под консульством Украины — детали

В Польше мужчины вышли на митинг к украинскому консульству с требованиями отдать паспорта
В Варшаве в субботу, 17 августа, состоялся митинг под украинским консульством. 50 мужчин-митингующих требуют от учреждения вернуть собственные паспорта.
Об этом сообщила Радио Свобода в субботу, 17 августа.
В Варшаве начался митинг под украинским консульством
На митинге люди держали в руках транспаранты с надписями:
- "Мы не рабы, отдайте паспорт";
- "Стоп дискриминации украинских мужчин";
- "Паспорт — это право, а не привилегия"
Среди митингующих также присутствуют люди, которые подали документы и заплатили за услугу в ГП "Документ", однако получить свои готовые паспорта до сих пор не могут.
Как выяснили журналисты, многие мужчины отправились на получение новых паспортов еще перед принятием закона о мобилизации. На субботний митинг в Варшаву приехали украинцы из разных городов Польши.
Что предшествовало
Напомним, ранее Кабинет министров Украины запретил выдачу документов находящимся за рубежом украинским мужчинам призывного возраста. В ходе предварительного митинга в Варшаве около 300 украинских мужчин заблокировали паспортный сервис ГП "Документ" в Варшаве, требуя выдать им паспорта.
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