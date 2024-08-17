В Варшаве 17 августа произошел митинг под консульством Украины — детали

Митинг под украинским консульством в Польше. Фото: скриншот

В Варшаве в субботу, 17 августа, состоялся митинг под украинским консульством. 50 мужчин-митингующих требуют от учреждения вернуть собственные паспорта.

Об этом сообщила Радио Свобода в субботу, 17 августа.

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На митинге люди держали в руках транспаранты с надписями:

"Мы не рабы, отдайте паспорт";

"Стоп дискриминации украинских мужчин";

"Паспорт — это право, а не привилегия"

Среди митингующих также присутствуют люди, которые подали документы и заплатили за услугу в ГП "Документ", однако получить свои готовые паспорта до сих пор не могут.

Как выяснили журналисты, многие мужчины отправились на получение новых паспортов еще перед принятием закона о мобилизации. На субботний митинг в Варшаву приехали украинцы из разных городов Польши.

Что предшествовало

Напомним, ранее Кабинет министров Украины запретил выдачу документов находящимся за рубежом украинским мужчинам призывного возраста. В ходе предварительного митинга в Варшаве около 300 украинских мужчин заблокировали паспортный сервис ГП "Документ" в Варшаве, требуя выдать им паспорта.