Стало відомо, хто з чоловіків зможе отримати документи за кордоном

Українці в черзі у "Паспортному сервісі". Фото: Судово-юридична газета

Учора, 25 квітня, набрала чинності постанова Кабінету міністрів про зміни в процедуру отримання паспортних документів для чоловіків віком від 18 до 60 років. Тепер вони зможуть отримати паспортні документи виключно в органах Державної міграційної служби на території України.

У Центрі обслуговування громадян "Паспортний сервіс" дали роз'янення щодо цих нововведень.

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В установі пояснили, що постанова 443 стосується документів, які оформлюються ДМС за заявами, отриманими ДП "Документ".

Зазначається, що починаючи з 25.04.2024 чоловіки віком від 18 до 60 років зможуть отримати паспортні документи виключно в органах ДМС на території України.

"Пересилання документів до закордонних філій ДП "Документ" не здійснюватиметься", — зазначили у паспортному сервісі.

Втім, існують певні категорії громадян, які можуть отримати паспортні документи за кордоном. Серед таких осіб:

люди з інвалідністю;

опікуни над особами з інвалідністю;

батьки дітей з інвалідністю;

особи, які потребують постійного догляду;

супроводжуючі важкохворих дітей;

особи зі складових Сил оборони та безпеки;

постраждалі внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України, які виїхали на лікування за кордон.

Також у "Паспортному сервісі" додали, що видача паспортних документів громадянам, які подали заявки до зазначеної дати, відбувається у порядку, що діяв до набрання чинності Постанови № 443 після усунення технічних несправностей.

Коментар "Паспортного сервісу". Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, Кабінет міністрів заборонив видачу документів українським чоловікам призовного віку, які перебувають за кордоном.

Тим часом у Польщі та Литві заявили про готовність допомогти Україні повернути громадян призовного віку.

Раніше у Варшаві близько 300 українських чоловіків заблокували паспортний сервіс ДП "Документ" у Варшаві, вимагаючи видати їм паспорти.