Рішення Кабміну про видачу паспортів за кордоном не стосується консульств, — заява МЗС України

Генеральне консульство України в Мюнхені. Фото: оф.сайт Генконсульство України в Мюнхені

У середу, 24 квітня Кабінет Міністрів України заборонив видачу документів українським чоловікам призовного віку, які перебувають за кордоном. Проте такі обмеження не стосуються роботи українських дипломатичних консульств.

Про це проінформували у пресслужбі МЗС України.

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"Звертаємо увагу, що постанова Кабміну № 443 від 23 квітня 2024 року щодо змін у порядку видачі паспортів громадянина України для виїзду за кордон стосується документів, які оформлюються ДМС України за заявами, отриманими ДП "Документ", — пояснили в МЗС.

Там додали, що ДП "Документ" не є частиною системи МЗС, а окремим держпідприємством, яке підкорюється Держміграційній службі України.

"Порядок роботи консульської служби МЗС України залишається без змін", — наголосили в дипвідомстві.

Скриншот допису МЗС України

Що передувало

Нагадаємо, українцям призупинили видачу готових документів у закордонних підрозділах ДП "Документ". Повідомлялося, що сталося це внаслідок технічних причин.

Згодом міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підтвердив, що українським чоловікам за кордоном перестали видавати документи.

Водночас офіцер ЗСУ Мирослав Гай вважає, що такі обмеження призведуть не до покращення мобілізації, а до масових спроб отримати громадянство інших країн.

А адвокат Григорій Трипульський наголосив, що це рішення суперечить Конституції України, і рішення МЗС України — абсолютно незаконне.