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Кулеба пояснив, чому чоловікам за кордоном перестали надавати консульські послуги

23 квітня 2024 12:39
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Кулеба пояснив, чому чоловікам за кордоном перестали надавати консульські послуги
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Фото: REUTERS/Alina Smutko
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що українським чоловікам за кордоном можуть незабаром перестати видавати документи. Він вважає, що в умовах повномасштабної російської агресії пріоритетом є захист Батьківщини від знищення.

Про це Дмитро Кулеба заявив в Х у вівторок, 23 квітня.

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Чому чоловікам за кордоном перестали надавати консульські послуги

Кулеба підтвердив, що українським чоловікам мобілізаційного віку за кордоном перестануть надавати консульські послуги. Він наголосив, що в умовах повномасштабної російської агресії пріоритетом є захист Батьківщини від знищення.

"Як це виглядає зараз: чоловік призовного віку виїхав за кордон, показав своїй державі, що питання її виживання його не обходить, а потім приходить і хоче отримати від цієї держави послуги. Так не працює. У нас в країні війна", — пояснив міністр. 

Він нагадав, що обовʼязок оновлювати свої документи в ТЦК існував і до ухвалення нового закону про мобілізацію. І якщо люди, які виїхали за кордоном, вважають, що хтось там, далеко на фронті, воює і віддає свої життя за цю державу, а хтось перечекає і при цьому буде отримувати послуги від цієї держави, — то так це не працюватиме. 

"Перебування за кордоном не звільняє громадянина від обовʼязків перед Батьківщиною. Саме тому я вчора доручив вжити заходів щодо відновлення справедливого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку в Україні та за кордоном. Це буде чесно", — наголосив Кулеба. 

Очільник МЗС додав, що невдовзі міністерство надасть уточнені розʼяснення щодо порядку отримання консульських послуг в межах законодавства для чоловіків мобілізаційного віку в закордонних дипломатичних установах із наближенням до вступу в дію закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку" та після набрання ним чинності.

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Скриншот допису Дмитра Кулеби

Нагадаємо, нещодавно член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський розповів, чи дійсно варто боятися екстрадиції українським чоловікам за кордоном. 

Також ми повідомляли, скільки часу є у громадян, щоб повідомити ТЦК свої дані та адресу.

кордон
закон
МЗС
мобілізація
ухилянти

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