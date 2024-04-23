Кулеба пояснив, чому чоловікам за кордоном перестали надавати консульські послуги

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що українським чоловікам за кордоном можуть незабаром перестати видавати документи. Він вважає, що в умовах повномасштабної російської агресії пріоритетом є захист Батьківщини від знищення.

Про це Дмитро Кулеба заявив в Х у вівторок, 23 квітня.

Читайте також:

Чому чоловікам за кордоном перестали надавати консульські послуги

Кулеба підтвердив, що українським чоловікам мобілізаційного віку за кордоном перестануть надавати консульські послуги. Він наголосив, що в умовах повномасштабної російської агресії пріоритетом є захист Батьківщини від знищення.

"Як це виглядає зараз: чоловік призовного віку виїхав за кордон, показав своїй державі, що питання її виживання його не обходить, а потім приходить і хоче отримати від цієї держави послуги. Так не працює. У нас в країні війна", — пояснив міністр.

Він нагадав, що обовʼязок оновлювати свої документи в ТЦК існував і до ухвалення нового закону про мобілізацію. І якщо люди, які виїхали за кордоном, вважають, що хтось там, далеко на фронті, воює і віддає свої життя за цю державу, а хтось перечекає і при цьому буде отримувати послуги від цієї держави, — то так це не працюватиме.

"Перебування за кордоном не звільняє громадянина від обовʼязків перед Батьківщиною. Саме тому я вчора доручив вжити заходів щодо відновлення справедливого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку в Україні та за кордоном. Це буде чесно", — наголосив Кулеба.

Очільник МЗС додав, що невдовзі міністерство надасть уточнені розʼяснення щодо порядку отримання консульських послуг в межах законодавства для чоловіків мобілізаційного віку в закордонних дипломатичних установах із наближенням до вступу в дію закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку" та після набрання ним чинності.

Скриншот допису Дмитра Кулеби

Нагадаємо, нещодавно член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський розповів, чи дійсно варто боятися екстрадиції українським чоловікам за кордоном.

Також ми повідомляли, скільки часу є у громадян, щоб повідомити ТЦК свої дані та адресу.