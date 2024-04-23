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Кулеба объяснил, почему мужчинам за границей перестали предоставлять консульские услуги

23 апреля 2024 12:39
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Кулеба объяснил, почему мужчинам за границей перестали предоставлять консульские услуги
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Фото: REUTERS/Alina Smutko
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что украинским мужчинам за границей могут вскоре перестать выдавать документы. Он считает, что в условиях полномасштабной российской агрессии приоритетом является защита Родины от уничтожения.

Об этом Дмитрий Кулеба заявил в Х во вторник, 23 апреля.

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Почему мужчинам за границей перестали предоставлять консульские услуги

Кулеба подтвердил, что украинским мужчинам мобилизационного возраста за границей перестанут предоставлять консульские услуги. Он отметил, что в условиях полномасштабной российской агрессии приоритетом является защита Родины от уничтожения.

"Как это выглядит сейчас: мужчина призывного возраста уехал за границу, показал своему государству, что вопрос его выживания его не обходит, а потом приходит и хочет получить от этого государства услуги. Так не работает. У нас в стране война", — пояснил министр.

Он напомнил, что обязанность обновлять свои документы в ТЦК существовала и до принятия нового закона о мобилизации. И если выехавшие за границей люди считают, что кто-то там, далеко на фронте, воюет и отдает свои жизни за это государство, а кто-то переждет и при этом будет получать услуги от этого государства, — так это не будет работать.

"Пребование за границей не освобождает гражданина от обязанностей перед Родиной. Именно поэтому я вчера поручил принять меры по восстановлению справедливого отношения к мужчинам мобилизационного возраста в Украине и за рубежом. Это будет честно", — подчеркнул Кулеба. 

Глава МИД добавил, что вскоре министерство предоставит уточненные разъяснения о порядке получения консульских услуг в рамках законодательства для мужчин мобилизационного возраста в зарубежных дипломатических учреждениях с приближением к вступлению в действие закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета" и после вступления в силу.

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Скриншот сообщения Дмитрия Кулебы

Напомним, недавно член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский рассказал, действительно ли стоит бояться экстрадиции украинским мужчинам за границей.

Также мы сообщали, сколько времени у граждан, чтобы сообщить ТЦК свои данные и адрес. 

граница
закон
МИД
мобилизация
уклонисты

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