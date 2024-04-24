Кабмін заборонив пересилати паспорти за кордон чоловікам 18-60 років, але є винятки — деталі

Чоловіки в чергах за паспортами. Ілюстративне фото: RFE

Кабінет Міністрів України заборонив видачу документів українським чоловікам призовного віку, які перебувають за кордоном. Однак влада передбачила винятки для деяких громадян.

Про це йдеться на Урядовому порталі.

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Отримання документів за кордоном

"Пересилання таких паспортів до відокремленого підрозділу або закордонної дипломатичної установи України для організації їх видачі не здійснюється", — зазначили в Кабміні.

Відтепер чоловіки віком 18-60 років, які перебувають за кордоном, не зможуть отримати паспорти шляхом пересилання їх до закордонної дипломатичної установи України.

Натомість це можна буде здійснити у територіальному органі або територіальному підрозділі ДМС. Водночас такі вимоги не стосуються громадян чоловічої статі, які мають право на перетин кордону під час воєнного стану.

Зокрема, паспорти зможуть отримати особи з інвалідністю за наявності посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, або пенсійного посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги, в яких зазначено групу та причину інвалідності.

Скриншот постанови КМУ

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