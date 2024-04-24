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Кабмін заборонив пересилати паспорти за кордон чоловікам 18-60 років, але є винятки — деталі

24 квітня 2024 21:00
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Кабмін заборонив пересилати паспорти за кордон чоловікам 18-60 років, але є винятки — деталі
Чоловіки в чергах за паспортами. Ілюстративне фото: RFE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Кабінет Міністрів України заборонив видачу документів українським чоловікам призовного віку, які перебувають за кордоном. Однак влада передбачила винятки для деяких громадян.

Про це йдеться на Урядовому порталі.

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"Пересилання таких паспортів до відокремленого підрозділу або закордонної дипломатичної установи України для організації їх видачі не здійснюється", — зазначили в Кабміні.

Відтепер чоловіки віком 18-60 років, які перебувають за кордоном, не зможуть отримати паспорти шляхом пересилання їх до закордонної дипломатичної установи України.

Натомість це можна буде здійснити у територіальному органі або територіальному підрозділі ДМС. Водночас такі вимоги не стосуються громадян чоловічої статі, які мають право на перетин кордону під час воєнного стану.

Зокрема, паспорти зможуть отримати особи з інвалідністю за наявності посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, або пенсійного посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги, в яких зазначено групу та причину інвалідності.

заборона видавати паспорти чоловікам за кордоном
Скриншот постанови КМУ

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Крім того, у Міноборони заявили, що працюють над підготовкою законопроєкту про демобілізацію. Він буде готовий вже найближчими місяцями.

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ТЦК та СП
чоловіки

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