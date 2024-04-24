Кабмін заборонив пересилати паспорти за кордон чоловікам 18-60 років, але є винятки — деталі
Кабінет Міністрів України заборонив видачу документів українським чоловікам призовного віку, які перебувають за кордоном. Однак влада передбачила винятки для деяких громадян.
Про це йдеться на Урядовому порталі.
Отримання документів за кордоном
"Пересилання таких паспортів до відокремленого підрозділу або закордонної дипломатичної установи України для організації їх видачі не здійснюється", — зазначили в Кабміні.
Відтепер чоловіки віком 18-60 років, які перебувають за кордоном, не зможуть отримати паспорти шляхом пересилання їх до закордонної дипломатичної установи України.
Натомість це можна буде здійснити у територіальному органі або територіальному підрозділі ДМС. Водночас такі вимоги не стосуються громадян чоловічої статі, які мають право на перетин кордону під час воєнного стану.
Зокрема, паспорти зможуть отримати особи з інвалідністю за наявності посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, або пенсійного посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги, в яких зазначено групу та причину інвалідності.
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