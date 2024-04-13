У Міноборони розповіли, коли буде готовий законопроєкт про демобілізацію

Родина зустрічає захисника з фронту. Фото: Міноборони України

У Міністерстві оборони України повідомили, що працюють над підготовкою законопроєкту про демобілізацію. Він буде готовий вже найближчими місяцями.

Відповідна заява спікера Міністерства оборони Дмитра Лазуткіна пролунала сьогодні, 13 квітня, під час телемарафону.

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Йдеться про версію, яка потрапить до парламенту на розгляд.

"Готувати цей законопроєкт будуть спільно з Міністерством оборони України, а також представниками Генштабу. Він уже в роботі, і протягом найближчих місяців з'явиться версія, яка потім потрапить до парламенту", — заявив Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону.

Нагадаємо, у Верховній Раді України в четвер, 11 квітня, розпочалося засідання щодо законопроєкту про мобілізацію, його було ухвалено в цілому.

Раніше ми повідомляли, що Верховна Рада розглянула законопроєкт №10379 про посилення відповідальності за військові правопорушення, зокрема за відмову проходження ВЛК.

Також у парламенті ухвалили за основу законопроєкт про мобілізацію ув'язнених, що підтримав 281 народний обранець.