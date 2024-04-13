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В Минобороны рассказали, когда будет готов законопроект о демобилизации

13 апреля 2024 13:30
- Анна Полисученко
В Минобороны рассказали, когда будет готов законопроект о демобилизации
Семья встречает защитника с фронта. Фото: Минобороны Украины
- Анна Полисученко

В Министерстве обороны Украины сообщили, что работают над подготовкой Законопроекта о демобилизации. Он будет готов уже в ближайшие месяцы.

Соответствующее заявление спикера Министерства обороны Дмитрия Лазуткина прозвучало сегодня, 13 апреля, во время телемарафона.

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Как идет работа над законопроектом о демобилизации

Речь идет о версии, которая попадет в парламент на рассмотрение.

"Готовить этот законопроект будут совместно с Министерством обороны Украины, а также представителями Генштаба. Он уже в работе, и в ближайшие месяцы появится версия, которая потом попадет в парламент", — заявил Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона.

Напомним, в Верховной Раде Украины в четверг, 11 апреля, началось заседание по законопроекту о мобилизации, он был принят в целом.

Ранее мы сообщали, что Верховная Рада рассмотрела законопроект №10379 об усилении ответственности за военные правонарушения, в частности, за отказ прохождения ВЛК.

Также в парламенте приняли за основу законопроект о мобилизации заключенных, поддержанный 281 народным избранником.

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