Кабмин запретил пересылать паспорта за границу мужчинам 18-60 лет, но есть исключения — детали
Кабинет Министров Украины запретил выдачу документов украинским мужчинам призывного возраста, которые находятся за границей. Однако власти предусмотрели исключения для некоторых граждан.
Об этом говорится на Правительственном портале.
Получение документов за границей
"Пересылка таких паспортов в обособленное подразделение или зарубежное дипломатическое учреждение Украины для организации их выдачи не осуществляется", — отметили в Кабмине.
Теперь мужчины в возрасте 18-60 лет, которые находятся за границей, не смогут получить паспорта путем пересылки их в заграничное дипломатическое учреждение Украины.
Это можно будет осуществить в территориальном органе или территориальном подразделении ГМС. В то же время, такие требования не касаются граждан мужского пола, имеющих право на пересечение границы во время военного положения.
В частности, паспорта смогут получить лица с инвалидностью при наличии удостоверения, подтверждающего соответствующий статус, или пенсионного удостоверения, или удостоверения, подтверждающего назначение социальной помощи, в которых указана группа и причина инвалидности.
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