Кабмин запретил пересылать паспорта за границу мужчинам 18-60 лет, но есть исключения — детали

Мужчины в очереди за паспортами. Иллюстративное фото: RFE

Кабинет Министров Украины запретил выдачу документов украинским мужчинам призывного возраста, которые находятся за границей. Однако власти предусмотрели исключения для некоторых граждан.

Об этом говорится на Правительственном портале.

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Получение документов за границей

"Пересылка таких паспортов в обособленное подразделение или зарубежное дипломатическое учреждение Украины для организации их выдачи не осуществляется", — отметили в Кабмине.

Теперь мужчины в возрасте 18-60 лет, которые находятся за границей, не смогут получить паспорта путем пересылки их в заграничное дипломатическое учреждение Украины.

Это можно будет осуществить в территориальном органе или территориальном подразделении ГМС. В то же время, такие требования не касаются граждан мужского пола, имеющих право на пересечение границы во время военного положения.

В частности, паспорта смогут получить лица с инвалидностью при наличии удостоверения, подтверждающего соответствующий статус, или пенсионного удостоверения, или удостоверения, подтверждающего назначение социальной помощи, в которых указана группа и причина инвалидности.

Скриншот постановления КМУ

Ранее в материале Новини.LIVE рассказали, кто получит отсрочку от мобилизации согласно новому закону.

Кроме того, в Минобороны заявили, что работают над подготовкой законопроекта о демобилизации. Он будет готов уже в ближайшие месяцы.