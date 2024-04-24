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Решение Кабмина о выдаче паспортов за границей не касается консульств, — заявление МИД Украины

24 апреля 2024 22:55
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Решение Кабмина о выдаче паспортов за границей не касается консульств, — заявление МИД Украины
Генеральное консульство Украины в Мюнхене. Фото: оф.сайт Генконсульство Украины в Мюнхене
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В среду, 24 апреля Кабинет Министров Украины запретил выдачу документов украинским мужчинам призывного возраста, находящимся за границей. Однако такие ограничения не относятся к работе украинских дипломатических консульств.

Об этом проинформировали в пресс-службе МИД Украины.

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"Обращаем внимание, что постановление Кабмина № 443 от 23 апреля 2024 г. об изменениях в порядке выдачи паспортов гражданина Украины для выезда за границу касается документов, которые оформляются ГТС Украины по заявлениям, полученным ГП "Документ", — пояснили в МИД.

Там добавили, что ГП "Документ" не является частью системы МИД, а отдельным госпредприятием, которое подчиняется Госмиграционной службе Украины.

"Порядок работы консульской службы МИД Украины остается без изменений", — подчеркнули в дипведомстве.

МИД украины консульство
Скриншот сообщения МИД Украины

Что предшествовало

Напомним, украинцам приостановили выдачу готовых документов в заграничных подразделениях ГП "Документ". Сообщалось, что произошло это по техническим причинам.

Впоследствии министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подтвердил, что украинским мужчинам за границей перестали выдавать документы.

В то же время, офицер ВСУ Мирослав Гай считает, что такие ограничения приведут не к улучшению мобилизации, а к массовым попыткам получить гражданство других стран.

А адвокат Григорий Трипульский подчеркнул, что это решение противоречит Конституции Украины, и таким образом, решение МИД Украины — абсолютно незаконное.

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документы

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