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Українські чоловіки у Варшаві заблокували роботу паспортного сервісу — що вони вимагають

24 квітня 2024 17:25
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Українські чоловіки у Варшаві заблокували роботу паспортного сервісу — що вони вимагають
Блокування ДП "Документ" у Варшаві. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У Варшаві близько 300 українських чоловіків заблокували паспортний сервіс ДП "Документ" у Варшаві, вимагаючи видати їм паспорти. Також вони позиціюють себе як "жертви обставин", і, як повідомляється, навіть просять допомоги.

Про це пишуть користувачі соцмереж

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У Варшаві чоловіки блокують паспортний сервіс

"Дуже просять про допомогу, підносьте їжу та медикаменти. Всі чоловіки кажуть, що готові стояти, скільки буде потрібно до видачі паспортів", — йдеться в одному з повідомлень.

страйк українців в польщі
Скріншот допису в Тelegram

Відео подій в "Документі", швидко стало вірусним. На кадрах видно чоловіків та жінок, які раніше оплатили свої документи та чекали на їх отримання.

Однак, попри це, їм відмовили. Працівники намагалися пояснити, що вони не мають прав видавати паспорти військовозобов'язаним, проте це ще більше обурило відвідувачів.

Що передувало

Нагадаємо, українцям призупинили видачу готових документів у закордонних підрозділах ДП "Документ". Повідомлялося, що сталося це внаслідок технічних причин.

Згодом міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підтвердив, що українським чоловікам за кордоном перестали видавати документи.

Водночас офіцер ЗСУ Мирослав Гай вважає, що такі обмеження призведуть не до покращення мобілізації, а до масових спроб отримати громадянство інших країн. 

А адвокат Григорій Трипульський наголосив, що це рішення суперечить Конституції України, і рішення МЗС України — абсолютно незаконне.

Польща
МЗС
Україна
страйк
документи
Варшава

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