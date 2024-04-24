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Украинские мужчины в Варшаве заблокировали работу паспортного сервиса — что они требуют

24 апреля 2024 17:25
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Украинские мужчины в Варшаве заблокировали работу паспортного сервиса — что они требуют
Блокировка ГП "Документ" в Варшаве. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Варшаве около 300 украинских мужчин заблокировали паспортный сервис ГП "Документ" в Варшаве , требуя выдать им паспорта. Также они позиционируют себя как "жертвы обстоятельств" и, как сообщается, даже просят помощи.

Об этом пишут пользователи соцсетей.

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"Очень просят о помощи, преподносите еду и медикаменты. Все мужчины говорят, что готовы стоять, сколько потребуется до выдачи паспортов", — говорится в одном из сообщений.

забастовка украинцев в польше
Скриншот сообщения в Тelegram

Видео событий в "Документе" быстро стало вирусным. На кадрах видны мужчины и женщины, которые раньше оплатили свои документы и ждали их получения.

Однако, несмотря на это, им было отказано. Работники пытались объяснить, что у них нет прав выдавать паспорта военнообязанным, однако это еще больше возмутило посетителей.

Что предшествовало

Напомним, украинцам приостановили выдачу готовых документов в заграничных подразделениях ГП "Документ". Сообщалось, что произошло это по техническим причинам.

Впоследствии министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подтвердил, что украинским мужчинам за границей перестали выдавать документы.

В то же время, офицер ВСУ Мирослав Гай считает, что такие ограничения приведут не к улучшению мобилизации, а к массовым попыткам получить гражданство других стран.

А адвокат Григорий Трипульский подчеркнул, что это решение противоречит Конституции Украины и решение МИД Украины — абсолютно незаконное.

Польша
МИД
Украина
забастовка
документы
Варшава

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