У Литві заявили про готовність допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку

Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас. Фото: flickr.com

Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас заявив, що потрібно подумати про те, як допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, які виїхали з країни. За його словами, наразі країна не розглядає конкретних заходів для цього і стежить за тим, які рішення ухвалить Польща.

Про це повідомляє Delfi у четвер, 25 квітня.

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"Напрямок правильний. У які заходи це перетвориться, напевно, поки що важко сказати. Мабуть, про це потрібно буде говорити конкретно", — заявив Кащюнас.

Він зазначив, що ніхто буде їх збирати і відвозити в Україну, але цих осіб можна обмежити у соціальних виплатах, дозволах на роботу, документах.

"Це варіанти, як я чую і від польської сторони. Тож давайте почекаємо і подивимося, який варіант вони запропонують, можливо, він підійде і для Литви", — наголосив міністр.

За його словами, точну кількість українців призовного віку в Литві поки визначити складно.

Нагадаємо, українцям призупинили видачу готових документів у закордонних підрозділах ДП "Документ". Повідомлялося, що сталося це внаслідок технічних причин.

Згодом міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підтвердив, що українським чоловікам за кордоном перестали видавати документи.

Кабінет міністрів заборонив видачу документів українським чоловікам призовного віку, які перебувають за кордоном.

Тим часом у Польщі заявили про готовність допомогти Україні повернути громадян призовного віку.