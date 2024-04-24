Польща може допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку — Reuters

Українці в Польщі. Фото ілюстративне: PAP

Польща може допомогти Україні повернути громадян призовного віку. В результаті, чоловіки, віком 18-59 років, які проживають за кордоном, не зможуть продовжити паспорти, термін дії яких закінчується, або отримати нові.

Про це повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш в коментарі агенції Reuters.

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За словами голови Міноборони Польщі, раніше його країна пропонувала допомогти Україні повертати військовозобов'язаних.

"Я думаю, що багато поляків обурюються, коли бачать молодих українських чоловіків у готелях і кафе, і вони чують, скільки зусиль ми повинні докласти, щоб допомогти Україні", — сказав він, не повідомляючи подробиць допомоги від Польщі.

Він також зауважив, що "буде розглянуто всі варіанти", якщо Київ зробить відповідний запит до Варшави.

Як підрахувало видання, наразі Польща надала статус тимчасового захисту 950 тисячам українців, що є другим за кількістю після Німеччини, де проживає 4,3 мільйона українців.

Що передувало заяві

Нагадаємо, українцям призупинили видачу готових документів у закордонних підрозділах ДП "Документ". Повідомлялося, що сталося це внаслідок технічних причин.

Згодом міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підтвердив, що українським чоловікам за кордоном перестали видавати документи.

Внаслідок цього у Варшаві близько 300 українських чоловіків заблокували паспортний сервіс ДП "Документ" у Варшаві, вимагаючи видати їм паспорти.