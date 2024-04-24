Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Польща може допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку — Reuters arrow

Польща може допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку — Reuters

24 квітня 2024 23:19
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Польща може допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку — Reuters
Українці в Польщі. Фото ілюстративне: PAP
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Польща може допомогти Україні повернути громадян призовного віку. В результаті, чоловіки, віком 18-59 років, які проживають за кордоном, не зможуть продовжити паспорти, термін дії яких закінчується, або отримати нові.

Про це повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш в коментарі агенції Reuters

Читайте також:

Чи буде Польща повертати українців

За словами голови Міноборони Польщі, раніше його країна пропонувала допомогти Україні повертати військовозобов'язаних.

"Я думаю, що багато поляків обурюються, коли бачать молодих українських чоловіків у готелях і кафе, і вони чують, скільки зусиль ми повинні докласти, щоб допомогти Україні", — сказав він, не повідомляючи подробиць допомоги від Польщі.

Він також зауважив, що "буде розглянуто всі варіанти", якщо Київ зробить відповідний запит до Варшави.

Як підрахувало видання, наразі Польща надала статус тимчасового захисту 950 тисячам українців, що є другим за кількістю після Німеччини, де проживає 4,3 мільйона українців.

Що передувало заяві

Нагадаємо, українцям призупинили видачу готових документів у закордонних підрозділах ДП "Документ". Повідомлялося, що сталося це внаслідок технічних причин.

Згодом міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підтвердив, що українським чоловікам за кордоном перестали видавати документи.

Внаслідок цього у Варшаві близько 300 українських чоловіків заблокували паспортний сервіс ДП "Документ" у Варшаві, вимагаючи видати їм паспорти.

Польща
Україна
паспорти
війна в Україні
військовозобов'язані

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

Розклад ефірів

Всі ефіри