Польша может помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста — Reuters

Украинцы в Польше. Фото иллюстративное: PAP

Польша может помочь Украине вернуть граждан призывного возраста. В результате мужчины, в возрасте 18-59 лет, проживающие за границей, не смогут продлить паспорта, срок действия которых истекает, или получить новые.

Об этом сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в комментарии агентству Reuters.

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По словам главы Минобороны Польши, ранее его страна предлагала помочь Украине возвращать военнообязанных.

"Я думаю, что многие поляки возмущаются, когда видят молодых украинских мужчин в гостиницах и кафе, и они слышат, сколько усилий мы должны приложить, чтобы помочь Украине", — сказал он, не сообщая подробностей помощи от Польши.

Он также отметил, что "будут рассмотрены все варианты", если Киев сделает соответствующий запрос в Варшаву.

Как подсчитало издание, Польша предоставила статус временной защиты 950 тысячам украинцев, что является вторым по количеству после Германии, где проживает 4,3 миллиона украинцев.

Что предшествовало заявлению

Напомним, украинцам приостановили выдачу готовых документов в заграничных подразделениях ГП "Документ". Сообщалось, что произошло это по техническим причинам.

Впоследствии министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подтвердил, что украинским мужчинам за границей перестали выдавать документы.

В результате в Варшаве около 300 украинских мужчин заблокировали паспортный сервис ГП "Документ" в Варшаве, требуя выдать им паспорта.