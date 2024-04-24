Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Польша может помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста — Reuters arrow

Польша может помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста — Reuters

24 апреля 2024 23:19
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Польша может помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста — Reuters
Украинцы в Польше. Фото иллюстративное: PAP
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Польша может помочь Украине вернуть граждан призывного возраста. В результате мужчины, в возрасте 18-59 лет, проживающие за границей, не смогут продлить паспорта, срок действия которых истекает, или получить новые.

Об этом сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в комментарии агентству Reuters.

Читайте также:

Будет ли Польша возвращать украинцев

По словам главы Минобороны Польши, ранее его страна предлагала помочь Украине возвращать военнообязанных.

"Я думаю, что многие поляки возмущаются, когда видят молодых украинских мужчин в гостиницах и кафе, и они слышат, сколько усилий мы должны приложить, чтобы помочь Украине", — сказал он, не сообщая подробностей помощи от Польши.

Он также отметил, что "будут рассмотрены все варианты", если Киев сделает соответствующий запрос в Варшаву.

Как подсчитало издание, Польша предоставила статус временной защиты 950 тысячам украинцев, что является вторым по количеству после Германии, где проживает 4,3 миллиона украинцев.

Что предшествовало заявлению

Напомним, украинцам приостановили выдачу готовых документов в заграничных подразделениях ГП "Документ". Сообщалось, что произошло это по техническим причинам.

Впоследствии министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подтвердил, что украинским мужчинам за границей перестали выдавать документы.

В результате в Варшаве около 300 украинских мужчин заблокировали паспортный сервис ГП "Документ" в Варшаве, требуя выдать им паспорта.

Польша
Украина
паспорта
война в Украине
военнообязанные

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

Розклад ефірів

Всі ефіри