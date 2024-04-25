В Литве заявили о готовности помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста

Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас. Фото: flickr.com

Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас заявил, что нужно подумать о том, как помочь Украине вернуть уехавших из страны мужчин призывного возраста. По его словам, в настоящее время страна не рассматривает конкретные меры для этого и следит за тем, какие решения примет Польша.

Об этом сообщает Delfi в четверг, 25 апреля.

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"Направление правильное. В какие меры это превратится, наверное, пока трудно сказать. Пожалуй, об этом нужно будет говорить конкретно", — заявил Кащюнас.

Он отметил, что никто не будет их собирать и увозить в Украину, но этих лиц можно ограничить в социальных выплатах, разрешениях на работу, документах.

"Это варианты, как я слышу и от польской стороны. Поэтому давайте подождем и посмотрим, какой вариант они предложат, возможно, он подойдет и для Литвы", — подчеркнул министр.

По его словам, точное количество украинцев призывного возраста в Литве пока определить сложно.

Напомним, украинцам приостановили выдачу готовых документов в заграничных подразделениях ГП "Документ". Сообщалось, что произошло это вследствие технических причин.

Впоследствии министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подтвердил, что украинским мужчинам за рубежом перестали выдавать документы.

Кабинет министров запретил выдачу документов украинским мужчинам призывного возраста, которые находятся за границей.

Тем временем в Польше заявили о готовности помочь Украине вернуть граждан призывного возраста.