Стало известно, кто из мужчин сможет получить документы за границей

Украинцы в очереди "Паспортном сервисе". Фото: Судебно-юридическая газета

Вчера, 25 апреля, вступило в силу постановление Кабинета министров об изменениях в процедуре получения паспортных документов для мужчин от 18 до 60 лет. Теперь они могут получить паспортные документы исключительно в органах Государственной миграционной службы на территории Украины.

В Центре обслуживания граждан "Паспортный сервис" дали разъяснение по поводу этих нововведений.

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В учреждении объяснили, что постановление 443 касается документов, оформляемых ГТС по заявлениям, полученным ГП "Документ".

Отмечается, что начиная с 25.04.2024, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет смогут получить паспортные документы исключительно в органах ДМС на территории Украины.

"Пересылка документов в зарубежные филиалы ГП "Документ" не будет осуществляться", — отметили в паспортном сервисе.

Впрочем, есть определенные категории граждан, которые могут получить паспортные документы за рубежом. Среди таких лиц:

люди с инвалидностью;

опекуны над лицами с инвалидностью;

родители детей с инвалидностью;

лица, нуждающиеся в постоянном уходе;

сопровождающие тяжелобольных детей;

лица из составляющих сил обороны и безопасности;

пострадавшие в результате военной агрессии Российской Федерации против Украины, выехавших на лечение за границу.

Также в "Паспортном сервисе" добавили, что выдача паспортных документов гражданам, подавшим заявки к указанной дате, происходит в порядке, действовавшем до вступления в силу Постановления № 443 после устранения технических неисправностей.

Сообщение "Паспортного сервиса". Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что Кабинет министров запретил выдачу документов украинским мужчинам призывного возраста, которые находятся за границей.

Между тем, в Польше и Литве заявили о готовности помочь Украине вернуть граждан призывного возраста.

Ранее в Варшаве около 300 украинских мужчин заблокировали паспортный сервис ГП "Документ" в Варшаве, требуя выдать паспорта.