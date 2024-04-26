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Стало известно, кто из мужчин сможет получить документы за границей

26 апреля 2024 12:36
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Стало известно, кто из мужчин сможет получить документы за границей
Украинцы в очереди "Паспортном сервисе". Фото: Судебно-юридическая газета
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Вчера, 25 апреля, вступило в силу постановление Кабинета министров об изменениях в процедуре получения паспортных документов для мужчин от 18 до 60 лет. Теперь они могут получить паспортные документы исключительно в органах Государственной миграционной службы на территории Украины.

В Центре обслуживания граждан "Паспортный сервис" дали разъяснение по поводу этих нововведений.

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В учреждении объяснили, что постановление 443 касается документов, оформляемых ГТС по заявлениям, полученным ГП "Документ".

Отмечается, что начиная с 25.04.2024, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет смогут получить паспортные документы исключительно в органах ДМС на территории Украины.

"Пересылка документов в зарубежные филиалы ГП "Документ" не будет осуществляться", — отметили в паспортном сервисе.

Впрочем, есть определенные категории граждан, которые могут получить паспортные документы за рубежом. Среди таких лиц:

  • люди с инвалидностью;
  • опекуны над лицами с инвалидностью;
  • родители детей с инвалидностью;
  • лица, нуждающиеся в постоянном уходе;
  • сопровождающие тяжелобольных детей;
  • лица из составляющих сил обороны и безопасности;
  • пострадавшие в результате военной агрессии Российской Федерации против Украины, выехавших на лечение за границу.

Также в "Паспортном сервисе" добавили, что выдача паспортных документов гражданам, подавшим заявки к указанной дате, происходит в порядке, действовавшем до вступления в силу Постановления № 443 после устранения технических неисправностей.

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Сообщение "Паспортного сервиса". Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что Кабинет министров запретил выдачу документов украинским мужчинам призывного возраста, которые находятся за границей.

Между тем, в Польше и Литве заявили о готовности помочь Украине вернуть граждан призывного возраста.

Ранее в Варшаве около 300 украинских мужчин заблокировали паспортный сервис ГП "Документ" в Варшаве, требуя выдать паспорта.

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