На ВОТ Украины россияне собирают митинги в поддержку Курска

Акция в поддержку жителей Курской области. Фото: росСМИ

На временно оккупированных территориях Украины захватчики проводят митинги, на которых бюджетники и сторонники России на камеру имитируют поддержку населения Курской области. Для участия в этих акциях оккупанты ищут массовку.

Об этом сообщили в украинском Центре Национального Сопротивления в Telegram в субботу, 10 августа.

Читайте также:

Оккупанты организуют митинги в поддержку Курска

По данным Центра Национального Сопротивления, на временно оккупированных территориях Херсонщины оккупанты набирают массовку для митингов в поддержку населению Курской области, якобы находящегося в оккупации.

"При этом настоящие оккупанты на этих мероприятиях распространяют истории о "батальоне "Нахтигаль", который якобы захватывает населенные пункты Курской области", — говорится в сообщении.

Как отметили в Центре Национального Сопротивления, все ответственные за пропагандистскую риторику фиксируются и "после деоккупации Херсонщины будут отбывать наказание в соответствии с украинским законодательством".