На ТОТ України росіяни збирають мітинги на підтримку Курська

Акція на підтримку жителів Курської області. Фото: росЗМІ

На тимчасово окупованих територіях України загарбники проводять мітинги, на яких бюджетники та прибічники Росії на камеру імітують підтримку населення Курської області. Для участі в цих акціях окупанти шукають масовку.

Про це повідомили в українському Центрі Національного Спротиву у Telegram у суботу, 10 серпня.

Читайте також:

Окупанти організовують мітинги на підтримку Курська

За даними Центру Національного Спротиву, на тимчасово окупованих територіях Херсонщини окупанти набирають масовку задля мітингів в підтримку населенню Курської області яке нібито перебуває в окупації.

"При цьому справжні окупанти на цих заходах поширюють історії про "батальйон "Нахтіґаль", який нібито захоплює населені пункти Курської області", — йдеться в повідомленні.

Як зауважили в Центрі Національного Спротиву, всі відповідальні за таку пропагандистську риторику фіксуються й "після деокупації Херсонщини будуть відбувати покарання відповідно до українського законодавства".