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Росіяни шукають масовку для мітингів на підтримку жителів Курська

10 серпня 2024 15:54
Галина Шподарева - редактор
На ТОТ України росіяни збирають мітинги на підтримку Курська
Акція на підтримку жителів Курської області. Фото: росЗМІ
Галина Шподарева - редактор

На тимчасово окупованих територіях України загарбники проводять мітинги, на яких бюджетники та прибічники Росії на камеру імітують підтримку населення Курської області. Для участі в цих акціях окупанти шукають масовку. 

Про це повідомили в українському Центрі Національного Спротиву у Telegram у суботу, 10 серпня. 

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За даними Центру Національного Спротиву, на тимчасово окупованих територіях Херсонщини окупанти набирають масовку задля мітингів в підтримку населенню Курської області яке нібито перебуває в окупації.

"При цьому справжні окупанти на цих заходах поширюють історії про "батальйон "Нахтіґаль", який нібито захоплює населені пункти Курської області", — йдеться в повідомленні.

Як зауважили в Центрі Національного Спротиву, всі відповідальні за таку пропагандистську риторику фіксуються й "після деокупації Херсонщини будуть відбувати покарання відповідно до українського законодавства".

Росіяни шукають масовку для мітингів на підтримку жителів Курська - фото 1
Допис Центру Національного Спротиву. Фото: скриншот

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