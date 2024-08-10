На ТОТ України росіяни збирають мітинги на підтримку Курська

Росіяни шукають масовку для мітингів на підтримку жителів Курська
На тимчасово окупованих територіях України загарбники проводять мітинги, на яких бюджетники та прибічники Росії на камеру імітують підтримку населення Курської області. Для участі в цих акціях окупанти шукають масовку.
Про це повідомили в українському Центрі Національного Спротиву у Telegram у суботу, 10 серпня.
Окупанти організовують мітинги на підтримку Курська
За даними Центру Національного Спротиву, на тимчасово окупованих територіях Херсонщини окупанти набирають масовку задля мітингів в підтримку населенню Курської області яке нібито перебуває в окупації.
"При цьому справжні окупанти на цих заходах поширюють історії про "батальйон "Нахтіґаль", який нібито захоплює населені пункти Курської області", — йдеться в повідомленні.
Як зауважили в Центрі Національного Спротиву, всі відповідальні за таку пропагандистську риторику фіксуються й "після деокупації Херсонщини будуть відбувати покарання відповідно до українського законодавства".
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