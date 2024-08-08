Сьогодні у Великобританії продовжаться антимігрантські протести, але пройдуть і мітинги на підтримку мігрантів

Антимігрантські заворушення у Великобританії. Фото: Reuters

По всій Великобританії на сьогодні, 8 серпня заплановано понад 100 ультраправих протестів і 30 контрдемонстрацій. Поліцейські фургони вже вишикуються на вулицях у містах, де можуть відбутись протести та сутички між демонстрантами.

Про це 7 серпня, у середу пишу Daily Mail.

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За даними видання, таких міст 39. Найбільші з них: Ліверпуль, Бірмінгем, Бристоль та Шеффілд. Також будуть мітинги у декількох районах Лондона.

Список із 39 місць по всій Англії напередодні запланованих на сьогодні протестів. Графіка: Daily Mail

За даними поліції, ультраправі зараз використовують заборонені канали в додатку для обміну повідомленнями, щоб загрожувати життю активістів боротьби з расизмом, висловлювати неприємні образи та обмінюватися порадами про те, як "прикриватися", оскільки поліція пообіцяла ловити тих, хто підбурює до насильства, навіть в Інтернеті.

Мітинг на захист мігрантів. Фото: Reuters

Ресурси правоохоронців розподіляються по всій країні, оскільки сили поліції реагують на розвідувальні дані. Столична поліція, як стало відомо журналістам, надсилає деяких офіцерів до Манчестера, а інші на південному сході також пересуваються, щоб підтримати своїх колег із сил на північному сході та північному заході.

Поліція заздалегідь готується до заворушень. Фото: Reuters

Крім того, кажуть, що уряд шукає способи заборонити крайнім правим бунтівникам брати участь у футбольних матчах на тлі заяв про те, що ті, хто спричиняє хаос на вулицях, пов’язані з організованими футбольними хуліганськими групами.

Поліція також пообіцяла переслідувати тих, хто розпалює ненависть і підбурює до заворушень в Інтернеті.

В чому причина заворушень у Великобританії і які наслідки

В англійському місті Саутпорт сталися масові заворушення після того, як 29 липня у дитячому танцювальному клубі зарізали трьох дівчаток і поранили ще кількох дітей.

Десятки молодиків з ультраправого угруповання "Ліга англійської оборони", більшість з яких спеціально приїхала до містечка з інших регіонів Англії, закидали мечеть цеглинами та пляшками, а також вступили в бійку з поліцейськими, підпалили кілька автівок та розгромили магазин. Понад 50 поліцейських було поранено.

У підбурюваннях до насильства політики звинуватили лідера британської реформістської партії Найджела Фараджа.

Поліція розганяє агресивних протестувальників. Фото: Reuters

Останніми днями заворушники пошкодили громадські будівлі, підпалили автомобілі та закидали поліцейських цеглою. Вони також підпалили два готелі Holiday Inn у північній і центральній Англії, де, як вважають, проживали шукачі притулку, які чекали рішення за їхніми претензіями. Сотні людей заарештовано.