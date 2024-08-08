Сьогодні у Великобританії продовжаться антимігрантські протести, але пройдуть і мітинги на підтримку мігрантів

Понад 100 антимігрантських акцій заплановано сьогодні у Британії — чого очікує поліція
По всій Великобританії на сьогодні, 8 серпня заплановано понад 100 ультраправих протестів і 30 контрдемонстрацій. Поліцейські фургони вже вишикуються на вулицях у містах, де можуть відбутись протести та сутички між демонстрантами.
Про це 7 серпня, у середу пишу Daily Mail.
В яких містах британських містах чекати заворушень
За даними видання, таких міст 39. Найбільші з них: Ліверпуль, Бірмінгем, Бристоль та Шеффілд. Також будуть мітинги у декількох районах Лондона.
За даними поліції, ультраправі зараз використовують заборонені канали в додатку для обміну повідомленнями, щоб загрожувати життю активістів боротьби з расизмом, висловлювати неприємні образи та обмінюватися порадами про те, як "прикриватися", оскільки поліція пообіцяла ловити тих, хто підбурює до насильства, навіть в Інтернеті.
Ресурси правоохоронців розподіляються по всій країні, оскільки сили поліції реагують на розвідувальні дані. Столична поліція, як стало відомо журналістам, надсилає деяких офіцерів до Манчестера, а інші на південному сході також пересуваються, щоб підтримати своїх колег із сил на північному сході та північному заході.
Крім того, кажуть, що уряд шукає способи заборонити крайнім правим бунтівникам брати участь у футбольних матчах на тлі заяв про те, що ті, хто спричиняє хаос на вулицях, пов’язані з організованими футбольними хуліганськими групами.
Поліція також пообіцяла переслідувати тих, хто розпалює ненависть і підбурює до заворушень в Інтернеті.
В чому причина заворушень у Великобританії і які наслідки
В англійському місті Саутпорт сталися масові заворушення після того, як 29 липня у дитячому танцювальному клубі зарізали трьох дівчаток і поранили ще кількох дітей.
Десятки молодиків з ультраправого угруповання "Ліга англійської оборони", більшість з яких спеціально приїхала до містечка з інших регіонів Англії, закидали мечеть цеглинами та пляшками, а також вступили в бійку з поліцейськими, підпалили кілька автівок та розгромили магазин. Понад 50 поліцейських було поранено.
У підбурюваннях до насильства політики звинуватили лідера британської реформістської партії Найджела Фараджа.
Останніми днями заворушники пошкодили громадські будівлі, підпалили автомобілі та закидали поліцейських цеглою. Вони також підпалили два готелі Holiday Inn у північній і центральній Англії, де, як вважають, проживали шукачі притулку, які чекали рішення за їхніми претензіями. Сотні людей заарештовано.
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