Ілона Маска звинуватили у підбурюванні антимігрантських протестів у Великобританії

Антимігрантські заворушення у Великобританії. Фото: Reuters

Сполученим Королівством прокотилась серія серйозних антимігрантських протестів, що у результаті стали причиною багатьох бійок, поранень та мародерства. Ілон Маск, як зазвичай, не став стояти в стороні таких подій і висловив свою думку, чим привернув до себе увагу апарту прем'єр-міністра Великобританії.

Про це 6 серпня, у вівторок повідомляє CNN.

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Користуючись своєю власною соцмережею X Ілон Маск написав на платформі, що "громадянська війна неминуча" у відповідь на публікацію, яка звинуватила в насильницьких демонстраціях наслідки "масової міграції та відкритих кордонів".

Коментар Ілона Маска щодо заворушень у Великобританії

Речник прем’єр-міністра Великобританії звернувся до коментаря Маска, сказавши журналістам, що "цьому немає виправдання".

Рішення Маска посилити антимігрантську риторику підкреслює роль, яку неправдива інформація, поширена в Інтернеті, відіграє в розпалюванні насильства в реальному світі, зазначають в апараті прем'єр-міністра.

У вівторок, 6 серпня уряд пообіцяв притягнути до відповідальності винних у заворушеннях, а також їхніх онлайн-уболівальників.

В чому причина заворушень у Великобританії і які наслідки

В англійському місті Саутпорт сталися масові заворушення після того, як 29 липня у дитячому танцювальному клубі зарізали трьох дівчаток і поранили ще кількох дітей.

Десятки молодиків з ультраправого угруповання "Ліга англійської оборони", більшість з яких спеціально приїхала до містечка з інших регіонів Англії, закидали мечеть цеглинами та пляшками, а також вступили в бійку з поліцейськими, підпалили кілька автівок та розгромили магазин. Понад 50 поліцейських було поранено.

У підбурюваннях до насильства політики звинуватили лідера британської реформістської партії Найджела Фараджа.

Поліція розганяє агресивних протестувальників. Фото: Reuters

Останніми днями заворушники пошкодили громадські будівлі, підпалили автомобілі та закидали поліцейських цеглою. Вони також підпалили два готелі Holiday Inn у північній і центральній Англії, де, як вважають, проживали шукачі притулку, які чекали рішення за їхніми претензіями. Сотні людей заарештовано.