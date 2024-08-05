Заворушення у Британії — 5 серпня уряд збере екстрене засідання

Початок погромів у Суатпорті. Фото: The telegraph/Mark Pinder

Уряд Великої Британії у понеділок, 5 серпня, збере екстрене засідання безпекового комітету після насильницьких заворушень у різних містах країни на вихідних.

Про це повідомляє BBC.

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Заворушення у Британії

Британський уряд запланував зібрати екстрене засідання комітету з реагування на надзвичайну ситуацію (COBRA) після того, як прем'єр Кір Стармер засудив напад на готель, де проживали шукачі притулку в Ротерхемі, і пообіцяв, що ті, хто брав участь у заворушеннях, зіткнуться з "повною силою закону".

Зазнчається, що зустріч COBRA відбудеться на шостий день ескалації насильства після смертельних ножових поранень трьох дівчаток у Саутпорті минулого тижня.

Головна мета засідання комітету з надзвичайних ситуацій — надати уряду оновлену інформацію про насильство у вихідні та відповіді на нього найближчими днями. У ньому візьмуть участь профільні міністри та представники поліції.

Що передувало

В англійському місті Саутпорт сталися масові заворушення після того, як 29 липня у дитячому танцювальному клубі зарізали трьох дівчаток і поранили ще кількох дітей.

Десятки молодиків з ультраправого угруповання "Ліга англійської оборони", більшість з яких спеціально приїхала до містечка з інших регіонів Англії, закидали мечеть цеглинами та пляшками, а також вступили в бійку з поліцейськими, підпалили кілька автівок та розгромили магазин. Понад 50 поліцейських було поранено.

У підбурюваннях до насильства політики звинуватили лідера британської реформістської партії Найджела Фараджа.