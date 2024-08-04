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До хвилі погромів у Великій Британії могла бути причетна Росія — ЗМІ з'ясували деталі

4 серпня 2024 18:12
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор
Погроми у Великій Британії — експерти знайшли російський слід
Наслідки погромів у Сандерленді. Фото: REUTERS/Hollie Adams
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор

Антимігрантські погроми у Великій Британії після  вбивства трьох дітей на танцювальному майстер-класі за мотивами творчості американської співачки Тейлор Свіфт могла спричинити російська пропаганда. Британська медіаспільнота встановила, що сайт, який опублікував "новину" з ім'ям потенційного вбивці, міг бути пов'язаним з країною-агресором.

Про це повідомляє газета The Telegraph

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Видання повідомило, що нападником був "17-річний мусульманин, біженець Алі Аль-Шакаті". Проте перед судом постав Аксель Рудакубана, який народився у Кардіффі у батьків-руандійців у 2006 році, а Аль-Шакаті ніколи не існувало.

Новина на фейковому інтернет-ресурсі Channel3 Now з’явилася через дві хвилини після публікації блогера Берні Споффорта зі згадуванням Аль-Шакаті у Twiter, який постійно поширює теорію змови. Водночас британські медіаексперти припускають, що багато підписників ресурсу були ботами.

Новину підхопили акаунти, пов'язані з Росією, а також засновник антимігрантської Ліги захисту Англії Томмі Робінсон і скандально відомий блогер Ендрю Тейт. Водночас стало відомо, що Channel3 Now використовує YouTube-канал, запущений в 2012 році любителями автогонок з Іжевська. У 2019 році канал був перейменований, і почав оприлюднювати англомовні ролики про Пакистан. 

Торік ресурс зареєстрував домен в Литві, а IP-адреса сайту належить двом громадянам Пакистану. У сайту є один автор від імені Джеймса Лоулі, проте згодом журналісти встановили, що такої людини не існує. 

Проте, коли з'явилося справжнє ім'я вбивці, канал Channel3 Now зник з YouTube, а на сайті видання з’явилося повідомлення з заявами про дезінформацію.

"Це перевірка — "прийом аутентифікації. Їм потрібно створити враження, що вони вивершили невинну помилку", — пояснив журналістам професор русистики в Університеті Манчестера та головний дослідник проєкт боротьби з дезінформацією Deceit Стівен  Хетчінгс.

Водночас, як заявили опозиційні російські ЗМІ, останніми роками Росія створила кілька мереж дезінформації, орієнтованих на закордонну аудиторію. Найвідоміші з них — "Двійник" та "Матрьошка".

Погроми у Великій Британії — контекст

саутпорт погроми
Початок погромів у Суатпорті. Джерело: The telegraph/Mark Pinder

Нагадаємо, 30 липня після траурної церемонії із загиблими дітьми почалися погроми в Саутпорті, у 27 км від Ліверпуля. Сотні людей зібралися біля мечеті та почали кидати цеглини, пляшки та інші предмети в мечеті та поліцію. Постраждали 39 правоохоронців. Попередні антимігрантські погроми виникли в Хартпулі та Сандерленді на північному сході Великоъ Британії після того, як Рудакубана вбив у Саутпорті трьох маленьких дітей. 

погроми у великій британії
Бебі Кінг, Елсі Стенкомб та Еліс Агіар, яких вбив Рудакубана. Джерело: The Guardian

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заворушення діти вбивство поліція страйк пропаганда Велика Британія Росія

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