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У Британії сталися масові заворушення в одному з містечок через вбивство дітей — багато поранених

31 липня 2024 17:19
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Вбивство дітей у Саутпортті — в місті сталися заворушення
Протестувальники підпалили автомобіль поліції. Фото: скриншот
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

У англійському місті Саутпорт сталися масові заворушення після того, як 29 липня у дитячому танцювальному клубі зарізали трьох дівчаток і поранили ще кількох дітей. У підбурюваннях до насильства політики звинуватили лідера британської реформістської партії Найджела Фараджа.

Про це пише Sky News.

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Заворушення у Саутпорті

Заворушення спалахнули 30 липня біля місцевої мечеті.

Десятки молодиків з ультраправого угруповання "Ліга англійської оборони", більшість з яких спеціально приїхала до містечка з інших регіонів Англії, закидали мечеть цеглинами та пляшками, а також вступили в бійку з поліцейськими, підпалили кілька автівок та розгромили магазин. Понад 50 поліцейських було поранено.

Заворушення у Британії
Молодики напали на поліцейських. Фото: PA MEDIA

У підбурюваннях до насильства політики звинуватили лідера британської реформістської партії Найджела Фараджа.

Своєю чергою начальниця поліції засудила насильство, застосоване до офіцерів, і сказала, що це були ті самі офіцери, які підтримували громаду після трагічних подій.

"Вони є одними з тих, хто першими реагував, хто побачив ту жахливу сцену в понеділок, а потім зіткнувся з таким рівнем насильства", – наголосила вона.

Заворушення у Саутпорті
Розлючений натовп атакував поліцейських. Фото: PA MEDIA

За її словами, минулої ночі було проведено низку арештів, і правопорушники, відповідальні за насильство, відчують всю силу закону.

Мати однієї з убитих дівчат також засудила заворушення в Саутпорті. 

Що відомо про напад

Унаслідок нападу в дитячому танцювальному клубі загинули семирічна Елсі, дев'ятирічна Аліса Дасільва Агіар і шестирічна Бебі Кінг.

Вбивство дітей у Саутпорті
Загиблі Елсі, Аліса і Бебі. Фото: Sky News

Згодом було заарештовано підозрюваного — 17-річного юнака

Про мотиви нападника не повідомляють, однак британська поліція поки що не розглядає інцидент як такий, що пов'язаний з тероризмом. 

Відомо, що підозрюваний приїхав до центру міста на таксі і не захотів платити за проїзд, а згодом здійснив напад із ножем на дітей.

Раніше у низці міст у Франції сталися заворушення. Зіткнення між поліцією та групами мітингарів після поразки партії Марін Ле Пен "Національне об'єднання" сталися в Парижі, на вулиці вийшли також жителі в Нанті та Ліоні.

Також у кількох містах Венесуели спалахнули протести після того, як авторитарний лідер Ніколас Мадуро був офіційно оголошений переможцем президентських перегонів, затьмарених звинуваченнями у фальсифікації виборів.

Великобританія заворушення діти вбивство поліція протести Велика Британія

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