Вибори в Венесуелі — після оголошення перемоги Мадуро люди вийшли на мітинги

Протести у Венесуелі після перемоги Ніколаса Мадуро. Фото: Associated Press

У кількох містах Венесуели у понеділок, 29 липня, спалахнули протести після того, як авторитарний лідер Ніколас Мадуро був офіційно оголошений переможцем президентських перегонів, затьмарених звинуваченнями у фальсифікації виборів.

Про це повідомило видання CNN.

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У столиці Каракасі сили безпеки застосували сльозогінний газ для розгону протестувальників: обурені перемогою Мадуро люди йшли вулицями, стукаючи каструлями і сковорідками. Венесуельська правозахисна організація PROVEA заявила, що озброєні групи, які підтримують Мадуро, стріляли в мирних демонстрантів на проспекті Урданета.

Також повідомлялося про протести в інших містах, включаючи Маракай, люди вийшли і вимагали сказати правду, адже "вони знають реальні результати". У штаті Фалькон демонстранти повалили статую Мадуро.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро з дружиною Сілією Флорес. Фото: AP

Аналітики кажуть, що в країні може бути нова хвиля заворушень, якщо протести проти режиму набудуть масового характеру.

У понеділок США приєдналися до венесуельських груп громадянського суспільства та опозиції, закликавши уряд Венесуели негайно оприлюднити конкретні дані про президентські вибори, посилаючись на занепокоєння щодо достовірності перемоги Мадуро.

Демонстранти на вулицях Венесуели. Фото: AFP

Нагадаємо, у грудні 2023 року Ніколас Мадуро оголосив про приєднання багатого на нафту регіону Ессекібо, який розташований у західній частині сусідньої незалежної Гайани. Територія отримала назву Гайана-Ессекібо, і планується, що вона стане 24-м штатом Венесуели.

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Також повідомлялося, що західні санкції щодо Росії призвели до припинення експлуатації понад 50 російських танкерів. Раніше вони використовувалися для експорту нафти по всьому світу.