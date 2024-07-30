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В Венесуэле вспыхнули протесты после оглашения победы Мадуро

30 июля 2024 10:06
Галина Шподарева - редактор
Выборы в Венесуэле — после объявления победы Мадуро люди вышли на митинги
Протесты в Венесуэле после победы Николаса Мадуро. Фото: Associated Press
Галина Шподарева - редактор

В нескольких городах Венесуэлы в понедельник, 29 июля, вспыхнули протесты после того, как авторитарный лидер Николас Мадуро был официально объявлен победителем президентской гонки, дискредитированной обвинениями в фальсификации выборов.

Об этом сообщило издание CNN.

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Политика варит gas canister na protesters demonstrating proti official election results declaring President Nicolas Maduro's reelection, den po vote, в Caracas на 29 июля.
Разгон демонстрантов в Венесуэле. Фото: AP

Результаты выборов в Венесуэле

В столице Каракасе силы безопасности применили слезоточивый газ для разгона протестующих: возмущенные победой Мадуро люди шли по улицам, стуча кастрюлями и сковородками. Венесуэльская правозащитная организация PROVEA заявила, что вооруженные группы, поддерживающие Мадуро, стреляли в мирных демонстрантов на проспекте Урданета.

Также сообщалось о протестах в других городах, включая Маракай, люди вышли требовали сказать правду, ведь "они знают реальные результаты". В штате Фалькон демонстранты повалили статую Мадуро.

Venezuelan President Nicolas Maduro проходите с его wife Cilia Flores для резиденции, где национальный национальный союз (CNE) был достигнут, чтобы быть президентским выбором.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро с супругой Силией Флорес. Фото: AP

Аналітики кажуть, що в країні може бути нова хвиля заворушень, якщо протести проти режиму набудуть масового характеру. 

У понеділок США приєдналися до венесуельських груп громадянського суспільства та опозиції, закликавши уряд Венесуели негайно оприлюднити конкретні дані про президентські вибори, посилаючись на занепокоєння щодо достовірності перемоги Мадуро.

Opponents of Venezuelan President Nicolas Maduro's government protest в Caracas на Июль 29, 2024.
Демонстранты на улицах Венесуэлы. Фото: AFP

Напомним, в декабре 2023 года Николас Мадуро объявил о присоединении богатого нефтью региона Эссекибо, расположенного в западной части соседней независимой Гайаны. Территория получила название Гайана-Эссекибо и планируется, что она станет 24 штатом Венесуэлы.

Ранее мы писали, что неизвестные компании из ОАЭ приобрели десятки танкеров для "теневого флота" России для транспортировки сжиженного природного газа (СПГ) по всему миру. Эксперты полагают, что таким образом Москва готовится к ужесточению торговых ограничений.

Также сообщалось, что западные санкции в отношении России привели к прекращению эксплуатации более 50 российских танкеров. Раньше они использовались для экспорта нефти по всему миру.

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