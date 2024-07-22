Росія створює флотилію для транспортування зрідженого природного газу в умовах санкцій

Танкер для транспортування ЗПГ. Фото ілюстративне: BSM

Компанії з ОАЕ, про які раніше ніхто не чув, придбали десятки танкерів для "тіньового флоту" Росії для транспортування зрідженого природного газу (ЗПГ) по всьому світу. Експерти вважають, що таким чином Москва готується до посилення торговельних обмежень.

Про це пише видання Financial Times.

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Активність таємничих покупців

Таємничі покупці, підозрювані у зв'язках з Росією, почали накопичувати десятки суден, здатних перевозити скраплений природний газ, що свідчить про те, що Москва розширює свій "тіньовий флот" танкерів для перевезення енергоносіїв.

Інсайдери судноплавної галузі кажуть, що група раніше невідомих компаній, переважно зареєстрованих в Об'єднаних Арабських Еміратах, за останній рік стрімко придбала судна для перевезення ЗПГ, що призвело до зростання ринкових цін, особливо на найстаріші судна.

Ажіотажна купівля є відлунням того, як Москва створила "тіньовий флот" танкерів для транспортування нафти по всьому світу в умовах західних санкцій, часто використовуючи ОАЕ як центр для торгівлі енергоносіями. Хоча на продаж російського ЗПГ західні санкції впливають менше, ніж на нафту, Москва готується до посилення обмежень.

Накопичення тіньового СПГ-флоту

Починаючи з другого кварталу 2023 року, понад 50 суден для перевезення ЗПГ змінили власників на компанії, розташовані в ОАЕ, згідно з даними Windward, консалтингової компанії з управління ризиками для судновласників та урядів. До цього такі угоди були рідкістю.

На думку експертів, Росія має намір нарощувати свої "тіньові" флотилії СПГ, оскільки тиск на російський ЗПГ зростає. Ризик руйнування ринку в найближчі роки зменшиться, оскільки США і Катар виробляють більше ЗПГ, й російські проєкти, такі як "Ямал ЗПГ", можуть опинитися під санкціями.

"Російські ЗПГ-оператори готуються до цього. Компроміс простий. Якщо санкцій не буде, вони мають власний флот і використовують його, а якщо санкції будуть, вони не застрягнуть і зможуть продовжувати свою торгівлю", — вважають аналітики.

Нагадаємо, у Гонконгу скоротилося постачання чіпів, які Росія використовує у війні проти України. Постачання високопріоритетних товарів, включаючи мікроелектроніку, яку Росія може використовувати у війні проти України, через Китай і Гонконг впали на 28% з січня по травень цього року.

Раніше ми повідомляли, що російські мільярдери отримали значні дивіденди, попри санкції та економічні труднощі, зумовлені війною з Україною. Високі виплати пояснюються бажанням швидше вивести гроші перед підвищенням податків та обмеженнями на інвестиції за кордон.

А економіст Ігор Гарбарук вважає, що ефективна санкційна політика змусять Росію дотримуватися рішень Саміту миру. Це пов’язано з тим, що держава-агресор продовжує бути прив’язаною до загальних економічних процесів у світі.