Російські бізнесмени отримали мільярди дивідендів за минулий рік — рейтинг

Лідер Росії Володимир Путін тисне руку генеральному директору ЛУКОЙЛу Вагіту Алекперову. Фото: Reuters

Російські мільярдери отримали значні дивіденди, попри санкції та економічні труднощі, зумовлені війною з Україною. Високі виплати пояснюються бажанням швидше вивести гроші перед підвищенням податків та обмеженнями на інвестиції за кордон.

Про це повідомило видання Bloomberg у вівторок, 9 липня.

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За час війни 12 найзаможніших російських бізнесменів, включаючи друзів лідера Кремля, заробили понад трильйон рублів на дивідендах, можливо, щоб вивести гроші перед підвищенням податків. До кінця липня в Росії завершиться дивідендний сезон, коли акціонери отримують прибуток за минулий рік.

"Багато бізнесменів, які отримали найбільші дивідендні виплати, тісно пов'язані з Володимиром Путіним і перебувають під санкціями через війну", — зазначає видання.

Магнати Росії з найвищими виплатами. Фото: Bloomberg

Найбільше на дивідендах заробив Вагіт Алекперов — найбільший акціонер нафтової компанії "Лукойл" та її колишній глава, отримавши 186 мільярдів рублів. Він під санкціями Великої Британії та Австралії, але не ЄС і США.

Також у трійці лідерів мільярдери Олексій Мордашов з ПАТ "Сєвєрсталі" (148 мільярдів рублів) і Володимир Лісін з ПАТ "Новолипецький металургійний комбінат" (121 мільярд рублів). Мордашов перебуває під санкціями ЄС, США і Великобританії, тоді як щодо Лісіна немає серйозних обмежень.

Члени близького кола Путіна також добре заробили. Наприклад, Геннадій Тимченко, який є власником часток у "Новатеку" та "Сібурі", отримав 79 мільярдів рублів дивідендів.

У рейтингу, складеному Bloomberg, опинилася і Тетяна Литвиненко, яка отримала частку в ПАТ "ФосАгро" до того, як її чоловік Володимир Литвиненко потрапив під санкції США в 2023 році. Він є ректором Санкт-Петербурзького гірничого університету, де Путін отримав докторський ступінь у 1997 році і був керівником кампанії російського диктатора в місті під час трьох виборів.

У 2022 році російські компанії відновили виплати дивідендів після перерви. Наприклад, за підсумками 2023 року Сбербанк перерахує своїм акціонерам 752 мільярди рублів — це найбільші дивіденди за всю його історію.

"Багато власників бізнесу вважають за краще забрати свої гроші якомога швидше — поки в Росії не зросли податки. З 2025 року в Росії істотно підвищиться навантаження на бізнес — ставка податку на прибуток збільшиться з 20% до 25%. Крім того, російським бізнесменам важко інвестувати отримані кошти", — сказав голова консалтингової компанії Macro-Advisory, що спеціалізується на Євразії та багато років працював у Росії, економіст Кріс Уіфер.

Він додав, що санкції закривають доступ до багатьох закордонних активів, тому їм залишається вкладати на російському ринку, а його можливості обмежені. До того ж робить висновок Уіфер, інвесторам заважає надто велика невизначеність.

Нагадаємо, що федеральний департамент економіки, освіти та досліджень Швейцарії (EAER) розширив перелік санкційних обмежень проти Росії. Тепер під санкції підпадають ще 69 фізичних осіб і 86 юридичних осіб.

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