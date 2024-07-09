Швейцарія розширила список санкцій проти Росії

Парламент Швейцарії. Фото: Reuters

Федеральний департамент економіки, освіти та досліджень Швейцарії (EAER) розширив перелік санкційних обмежень проти Росії. Тепер під санкції підпадають ще 69 фізичних осіб і 86 юридичних осіб.

Про це стало відомо з пресрелізу на офіційному сайті департаменту у вівторок, 9 липня.

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Таким чином Швейцарія приєднується до нових санкцій, введених ЄС у зв'язку з агресією Росії проти України. Під обмеження підпадають підприємці, пропагандисти, військовослужбовці і судді, особи, що брали участь у депортації українських дітей, а також працівники Федеральної служби безпеки. Усього під санкції Швейцарії потрапили понад 2200 фізичних і юридичних осіб.

EAER заборонило рекламу чотирьох російських медіа — Voice of Europe, "РИА Новости", "Известий" та "Российской газеты". У департаменті зазначили, що вони не підпадають під заборону мовлення.

"Хоча ці канали використовуються для цілеспрямованого поширення російської пропаганди та дезінформації, Федеральна рада все ж вважає, що ефективніше протидіяти неправдивим і шкідливим заявам фактами, а не забороняти їх", — йдеться в пресрелізі.

Нагадаємо, що Росія вже другий рік поспіль зменшує експорт алмазів через санкції та слабкий світовий попит. За цей період обсяги експорту скоротилися більш ніж на третину.

Раніше ми писали, що Німеччина та Чехія запропонували своїм партнерам по Європейському Союзу розпочати переговори щодо можливої повної відмови від імпорту енергоносіїв з Росії. Пропозиція включає відмову від трубопровідного та зрідженого природного газу, нафти та ядерного палива.