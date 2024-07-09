Швейцария расширила список санкций против России

Парламент Швейцарии Фото: Reuters

Федеральный департамент экономики, образования и исследований Швейцарии (EAER) расширил список санкционных ограничений против России. Теперь под санкции подпадают еще 69 физических лиц и 86 юридических лиц.

Об этом стало известно из прессрелиза на официальном сайте департамента во вторник, 9 июля.

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Таким образом, Швейцария присоединяется к новым санкциям, введенным ЕС в связи с агрессией России против Украины. Под ограничения подпадают предприниматели, пропагандисты, военнослужащие и судьи, участвовавшие в депортации украинских детей, а также работники Федеральной службы безопасности. Всего под санкции Швейцарии оказались более 2200 физических и юридических лиц.

EAER запретило рекламу четырех российских медиа — Voice of Europe, "РИА Новости", "Известий" и "Российской газеты". В департаменте отметили, что они не подпадают под запрет вещания.

"Хотя эти каналы используются для целенаправленного распространения российской пропаганды и дезинформации, Федеральный совет все же считает, что более эффективно противодействовать ложным и вредным заявлениям фактам, а не запрещать их", — говорится в прессрелизе.

Напомним, что Россия уже второй год подряд уменьшает экспорт алмазов из-за санкций и слабого мирового спроса. За этот период объемы экспорта сократились более чем на треть.

Ранее мы писали, что Германия и Чехия предложили своим партнерам по Европейскому Союзу начать переговоры о возможном полном отказе от импорта энергоносителей из России . Предложение включает отказ от трубопроводного и сжиженного газа, нефти и ядерного топлива.