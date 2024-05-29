Німеччина та Чехія наполягають на повній відмові ЄС від енергоносіїв з Росії, — ЗМІ

Газосховище Etzel поблизу Вільгельмсгафена. Фото ілюстративне: Thorsten Futh/Uniper SE

Німеччина та Чехія запропонували своїм партнерам по Європейському Союзу розпочати переговори щодо можливої повної відмови від імпорту енергоносіїв з Росії. Пропозиція включає відмову від трубопровідного та зрідженого природного газу, нафти та ядерного палива.

Про це повідомляють агенції Reuters та Bloomberg, посилаючись на джерела в ЄС.

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Скорочення постачань і зростання імпорту ЗПГ

З початком російського повномасштабного вторгнення в Україну постачання трубопровідного газу з Росії до країн ЄС суттєво скоротилося. На постачання нафти, за деякими винятками, ЄС наклав ембарго у 2023 році. Водночас, постачання скрапленого природного газу (ЗПГ) з Росії здійснюється без обмежень, і їхній обсяг зростає.

У 2023 році в порти ЄС було поставлено 15,6 мільйона кубометрів ЗПГ з Росії, що є зростанням майже на 40% порівняно з 2021 роком. Загалом, 15% всього природного газу, як і раніше, поставляється до ЄС із Росії. На постачання ядерного палива обмежень також не запроваджувалося.

Майбутні переговори в Брюсселі

30 травня в Брюсселі відбудеться зустріч міністрів енергетики ЄС, на якій Німеччина та Чехія планують порушити питання про створення робочої групи щодо відмови від російського палива. ЄС раніше окреслив як стратегічне завдання повну відмову від російських енергоносіїв до 2027 року.



Однак, досягнення цієї мети буде непростим завданням. Країни, такі як Австрія та Угорщина, досі значною мірою залежать від постачання російського газу. У кількох інших країнах російські постачання також відіграють істотну роль в енергетичному балансі. Угорщина неодноразово заявляла, що не підтримає заборони імпорту російського газу.

Нові правила та виклики

Минулого тижня в ЄС набрали чинності правила, що дозволяють країнам спільноти самостійно запроваджувати заборону на постачання ЗПГ із Росії. Однак, експерти зазначають, що заборона, запроваджена в одній країні ЄС, лише призведе до перенаправлення постачання до сусідніх країн. Кілька країн, включаючи Бельгію, Німеччину та Францію, раніше закликали Єврокомісію підготувати експертну оцінку щодо того, кому така заборона завдасть більшої шкоди – Росії чи ЄС.

Нагадаємо, що скорочення залежності від російського імпорту ядерного палива стає все більш актуальним питанням для США, і війна в Україні може стати стимулом для відродження американської ядерної галузі. Зміна клімату також відіграє важливу роль у цьому процесі.

Також управління з контролю над іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США ввело заборону на імпорт російського алюмінію, міді та нікелю. Метали з РФ, вироблені до 13 квітня 2024 року, не підпадають під обмеження.