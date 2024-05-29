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Германия и Чехия настаивают на полном отказе ЕС от энергоносителей из России, — СМИ

29 мая 2024 14:56
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Германия и Чехия настаивают на полном отказе ЕС от энергоносителей из России, — СМИ
Газохранилище Etzel вблизи Вильгельмсгафена. Фото иллюстративное: Thorsten Futh/Uniper SE
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Германия и Чехия предложили своим партнерам по Европейскому Союзу начать переговоры о возможном полном отказе от импорта энергоносителей из России. Предложение включает отказ от трубопроводного и сжиженного газа, нефти и ядерного топлива.

Об этом сообщают агентства Reuters и Bloomberg, ссылаясь на источники в ЕС.

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Сокращение поставок и рост импорта СПГ

С началом российского полномасштабного вторжения в Украину поставки трубопроводного газа из России в страны ЕС существенно сократились. На поставки нефти, за некоторыми исключениями, ЕС наложил эмбарго в 2023 году. В то же время, поставка сжиженного природного газа (СПГ) из России осуществляется без ограничений и их объем растет.

В 2023 году в порты ЕС было поставлено 15,6 миллиона кубометров СПГ из России, что является ростом почти на 40% по сравнению с 2021 годом. В общем, 15% всего природного газа по-прежнему поставляется в ЕС из России. На поставку ядерного топлива ограничений также не вводилось.

Предстоящие переговоры в Брюсселе

30 мая в Брюсселе состоится встреча министров энергетики ЕС, на которой Германия и Чехия планируют поднять вопрос о создании рабочей группы по отказу от российского топлива. ЕС ранее очертил как стратегическую задачу полный отказ от российских энергоносителей до 2027 года.

Однако достижение этой цели будет непростой задачей. Страны, такие как Австрия и Венгрия, до сих пор в значительной степени зависят от поставок российского газа. В ряде других стран российские поставки также играют существенную роль в энергетическом балансе. Венгрия неоднократно заявляла, что не поддержит запрет импорта российского газа.

Новые правила и вызовы

На прошлой неделе в ЕС вступили в силу правила, позволяющие странам сообщества самостоятельно вводить запрет на поставку СПГ из России. Однако эксперты отмечают, что запрет, введенный в одной стране ЕС, лишь приведет к перенаправлению поставок в соседние страны. Несколько стран, включая Бельгию, Германию и Францию, ранее призвали Еврокомиссию подготовить экспертную оценку относительно того, кому такой запрет нанесет больший ущерб – России или ЕС.

Напомним, что сокращение зависимости от российского импорта ядерного топлива становится все более актуальным вопросом для США и война в Украине может стать стимулом для возрождения американской ядерной отрасли. Изменение климата также играет немаловажную роль в этом процессе.

Также управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США ввело запрет на импорт российского алюминия, меди и никеля. Металлы из РФ, произведенные до 13 апреля 2024 г., не подпадают под ограничения.

Европейский союз
Германия
Чехия
сфера энергетики
газоснабжение
нефть
энергетика
Россия

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