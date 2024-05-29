Війна в Україні може дати поштовх відродженню ядерної енергетики США, — Bloomberg

АЕС Вогтль у США. Фото ілюстроване: AP

Скорочення залежності від російського імпорту ядерного палива стає все більш актуальним питанням для США, і війна в Україні може стати важливим стимулом для відродження американської ядерної галузі. Зміна клімату також відіграє важливу роль у цьому процесі.

Про це повідомляє видання Bloomberg у вівторок, 28 травня.

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Відродження ядерної енергетики США

Коли перший рік війни в Україні добігав кінця, ціна урану складала близько 50 доларів за фунт (0,45359237 кг). Проте розмови про можливу заборону США на імпорт ядерного палива з Росії сприяли зростанню ціни. У травні 2024 року бойові дії в Україні все ще тривали, а ціна урану перевищила 90 доларів. Нещодавно прийнятий закон "Про заборону імпорту російського урану" набуває чинності в серпні цього року.

Новий закон передбачає блокування імпорту низькозбагаченого урану з Росії, який використовується на звичайних атомних електростанціях. Проте Міністерство енергетики США має право видавати дозволи на імпорт до мільйона фунтів російського палива на рік до 2028 року, якщо це буде необхідно для підтримки роботи американських реакторів. Це відображає складність ситуації, коли йдеться про безвуглецеву енергетику США та її залежність від іноземних поставок.

Залежність від російського імпорту викликає занепокоєння у Вашингтоні. Росія постачає 12% урану для США, ще 36% надходить з Казахстану та Узбекистану. Хоча ці країни не перебувають під прямим контролем Москви, вони знаходяться по сусідству з нею та Китаєм. Важливість Росії ще більша через її роль у перетворенні видобутого урану на ядерне паливо. За даними Citigroup Inc., Росія забезпечує 40% світового ринку низькозбагаченого урану та приблизно чверть потреб американських атомних електростанцій у 2022 році.

Крім того, Росія є ключовим постачальником низькозбагаченого урану для деяких передових реакторних технологій, зокрема малих модульних реакторів, які зараз розробляються. Так само як США намагаються витіснити Китай з ланцюга постачання чистих технологій, вони прагнуть зменшити залежність від російського урану, не ризикуючи при цьому відключенням електроенергії.

Відмова від імпорту російського урану може призвести до відповідних дій з боку Москви, яка може запровадити свою власну заборону на постачання до США. Однак новий закон також розблоковує 2,7 мільярда доларів федерального фінансування для розвитку вітчизняного виробництва ядерного палива, що може стати важливим кроком для відродження американської ядерної енергетики.

Раніше сенат США ухвалив заборону імпорту російського урану. Таким чином США прагне зірвати можливості Росії у війні проти України.

Також управління з контролю над іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США ввів заборону на імпорт російського алюмінію, міді та нікелю. Метали з РФ, вироблені до 13 квітня 2024 року, не підпадають під обмеження.