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Сенат США ухвалив заборону імпорту російського урану

1 травня 2024 11:17
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Сенат США ухвалив заборону імпорту російського урану
Видобування урану. Ілюстративне фото: shutterstock
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Сенат Сполучених Штатів Америки у вівторок, 30 квітня, одноголосно схвалив законопроєкт про заборону імпорту російського урану. Таким чином США прагне зірвати можливості Росії у війні проти України.

Про це пише Reuters в середу, 1 квітня.

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У матеріалі йдеться, що законопроєкт забороняє імпорт через 90 днів після набуття чинності та містить винятки на випадок, якщо виникнуть проблеми з постачанням для вітчизняних реакторів.

Також він "вивільняє" 2,7 млрд доларів на розвиток вітчизняної уранової переробної промисловості, які були виділені попереднім законодавством.. 

За даними Управління енергетичної інформації США, у 2022 році американські атомні електростанції імпортували близько 12% урану з Росії.

Водночас провідний республіканець у Комітеті з питань енергетики Сенату США Джон Барассо зазначив, що у штаті Вайомінг є достатньо урану, аби замінити російський імпорт.

"Наше двопартійне законодавство допоможе припинити фінансування російської військової машини, відродити американське виробництво урану і стимулювати інвестиції в американський ланцюжок постачання ядерного палива", — зауважив він.

Речник Ради нацбезпеки Джон Кірбі закликав Конгрес запровадити заборону вже в понеділок, оскільки це "дасть впевненість промисловості, союзникам і партнерам, що США прийняли чітке рішення створити безпечний ланцюг постачання ядерного палива, незалежний від впливу супротивника, на десятиліття вперед". Очікується, що закон про імпорт урану підпише президент США Джо Байден.

Видання уточнює, що уран використовується для живлення комерційних ядерних реакторів, які виробляють електроенергію.

Раніше США та Велика Британія ввели заборону на імпорт російського алюмінію, міді та нікелю. Однак метали, вироблені до 13 квітня 2024 року, не підпадають під обмеження.

Також ми писали, що уряд Японії запровадив нові санкції проти Росії, куди увійшли ще 164 категорії товарів.

США
імпорт
видобуток
Уран
виробництво
Росія

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