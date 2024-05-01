Сенат США одобрил запрет на импорт российского урана

Добыча урана. Иллюстративное фото: shutterstock

Сенат Соединенных Штатов Америки во вторник, 30 апреля, единогласно одобрил законопроект о запрете импорта российского урана. Таким образом, США стремится сорвать возможности России в войне против Украины.

Об этом пишет Reuters в среду, 1 апреля.

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В материале говорится, что законопроект запрещает импорт через 90 дней после вступления в силу и содержит исключения на случай, если возникнут проблемы с поставками для отечественных реакторов.

Также он "высвобождает" 2,7 млрд долларов на развитие отечественной урановой перерабатывающей промышленности, выделенных предварительным законодательством.

По данным Управления энергетической информации США, в 2022 году американские атомные электростанции импортировали около 12% урана из России.

В то же время ведущий республиканец в Комитете по вопросам энергетики Сената США Джон Барассо отметил, что в штате Вайоминг достаточно урана, чтобы заменить российский импорт.

"Наше двухпартийное законодательство поможет прекратить финансирование российской военной машины, возродить американское производство урана и стимулировать инвестиции в американскую цепочку поставок ядерного топлива", — отметил он.

Представитель Совета нацбезопасности Джон Кирби призвал Конгресс ввести запрет уже в понедельник, поскольку это "даст уверенность промышленности, союзникам и партнерам, что США приняли четкое решение создать безопасную цепь поставок ядерного топлива, независимую от влияния противника, на десятилетие вперед". Ожидается, что закон об импорте урана подпишет президент США Джо Байден.

Издание уточняет, что уран используется для питания коммерческих ядерных реакторов, производящих электроэнергию.

Ранее США и Великобритания ввели запрет на импорт российского алюминия, меди и никеля. Однако металлы, производимые до 13 апреля 2024 года, не подпадают под ограничения.

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