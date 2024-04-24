Британія допомагає РФ продовжувати війну через імпорт нафтопродуктів, — The Guardian

Видобування нафти. Фото: росЗМІ

Велику Британію звинувачують у тому, що вона "допомагає Росії продовжувати війну в Україні" через імпорт рекордних обсягів нафти з країн, які переробляють викопне паливо держави-терористки. Це відбувається через лазівку в законодавстві.

Про це повідомляє The Guadian у середу, 24 квітня.

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Імпорт нафтопродуктів РФ

Урядові дані показують, що імпорт рафінованої нафти з Індії, Китаю та Туреччини у 2023 році склав 2,2 млрд фунтів стерлінгів, що є таким же рекордним показником, як і в попередньому році, порівняно з 434,2 млн фунтів стерлінгів у 2021 році.

У матеріалі йдеться, що Росія є найбільшим постачальником сирої нафти до Індії та Китаю, а Туреччина стала одним з найбільших імпортерів російської нафти після того, як окупанти розпочали своє вторгнення в Україну.

"Це відбувається в той час, коли Росія все більше націлюється на енергетичну інфраструктуру України, і лише декілька великих електростанцій ще не були пошкоджені або зруйновані. Британські політики лобіювали виділення США військової допомоги Україні у розмірі 60 мільярдів фунтів стерлінгів, що було схвалено 20 квітня. Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон виступає за те, щоб заморожені російські активи були спрямовані на військові потреби України", — йдеться у матеріалі.

У відповідь на вторгнення 2022 року союзники України обіцяли відмовитися від російської нафти і газу. З 5 грудня 2022 року Велика Британія офіційно заборонила імпорт російських нафтопродуктів. Однак лазівка в законодавстві дозволила нафті РФ продовжувати надходити до Британії.

Під час переробки в іншій країні російська нафта вже не вважається такою, що походить з Росії, що дозволяє їй обходити заборону на торгівлю. В результаті нафта ворога продовжує надходити до країн-союзників для переробки перед експортом до Британії.

Агітаційна група Global Witness назвала це процесом "відмивання", який підриває опір України Росії.

Вартість рафінованої нафти, що експортується з Індії до Великої Британії, різко зросла після вторгнення Росії у 2022 році. У 2021 році Велика Британія імпортувала з Індії рафінованої нафти на суму 402,2 млн фунтів стерлінгів, яка зросла до 1,82 млрд фунтів стерлінгів у 2022 році і склала 1,5 млрд фунтів стерлінгів у 2023 році.

Імпорт рафінованої нафти з Китаю з 2021 року зріс у понад 20 разів — з 30,2 млн фунтів стерлінгів у тому ж році до 395,1 млн фунтів стерлінгів у 2022 році та 663,9 млн фунтів стерлінгів у 2023 році. Вартість імпорту рафінованої нафти з Туреччини зросла з 1,8 млн фунтів стерлінгів у 2021 році до 60,3 млн фунтів стерлінгів у 2023 році.

"Мільйони барелів палива, виробленого з російської нафти, продовжують надходити до Великої Британії. Лише минулого року ця торгівля коштувала Кремлю понад 100 мільйонів фунтів стерлінгів. Не робіть помилки: поки уряд не закриє цю лазівку, Британія допомагає Росії платити за її війну в Україні. Ми можемо це виправити. Велика Британія повинна діяти зараз, щоб заборонити імпорт палива, виготовленого з російської нафти, і показати, що її підтримка України є щирою", — наголосила старший дослідник Global Witness Лела Стенлі.

За даними Global Witness, протягом 2023 року до Великої Британії було імпортовано близько 5,2 млн барелів нафтопродуктів, вироблених з російської нафти, причому більша частина імпорту припадала на авіаційне пальне. За оцінками, паливо, пов'язане з Росією, використовувалося в одному з 20 британських авіарейсів.

Окрім закупок викопного палива у нафтодержав, Велика Британія та ЄС купують очищену російську нафту через Індію, Китай і Туреччину.

Нагадаємо, доходи Росії від продажу нафти та газу у квітні 2024 року завдяки зростанню цін майже подвоїлися у річному обчисленні у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Виручка РФ становить 14 млрд доларів.

Також Росія стала головним постачальником нафти до Індії у 2023/24 фінансовому році. Тим самим вони потіснили ринкову частку виробників Близького Сходу та Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) до історичного мінімуму.