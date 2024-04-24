Британия помогает РФ продолжать войну через импорт нефтепродуктов, — The Guardian

Добыча нефти. Фото: росСМИ

Великобританию обвиняют в том, что она "помогает России продолжать войну в Украине" из-за импорта рекордных объемов нефти из стран, перерабатывающих ископаемое топливо государства-террористки. Это происходит из-за лазейки в законодательстве.

Об этом сообщает The Guadian в среду, 24 апреля.

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Правительственные данные показывают, что импорт рафинированной нефти из Индии, Китая и Турции в 2023 году составил 2,2 млрд фунтов стерлингов, что является таким же рекордным показателем, как и в предыдущем году, по сравнению с 434,2 млн фунтов стерлингов в 2021 году.

В материале говорится, что Россия является крупнейшим поставщиком сырой нефти в Индию и Китай, а Турция стала одним из крупнейших импортеров российской нефти после того, как оккупанты начали свое вторжение в Украину.

"Это происходит в то время, когда Россия все больше нацеливается на энергетическую инфраструктуру Украины, и лишь несколько крупных электростанций еще не были повреждены или разрушены. Британские политики лоббировали выделение США военной помощи Украине в размере 60 миллиардов фунтов стерлингов, что было одобрено 20 апреля. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон выступает за то, чтобы замороженные российские активы были направлены на военные нужды Украины", — говорится в материале.

В ответ на вторжение в 2022 году союзники Украины обещали отказаться от российской нефти и газа. С 5 декабря 2022 года Великобритания официально запретила импорт российских нефтепродуктов. Однако лазейка в законодательстве позволила нефти РФ продолжать поступать в Британию.

При переработке в другой стране российская нефть уже не считается происходящей из России, что позволяет ей обходить запрет на торговлю. В результате нефть врага продолжает поступать в страны-союзники для переработки перед экспортом в Британию.

Агитационная группа Global Witness назвала это процессом "отмывания", который подрывает сопротивление России.

Стоимость рафинированной нефти, экспортируемой из Индии в Великобританию, резко возросла после вторжения России в 2022 году. В 2021 году Великобритания импортировала из Индии рафинированной нефти на сумму 402,2 млн фунтов стерлингов, которая выросла до 1,82 млрд фунтов стерлингов в 2022 году и составила 1,5 млрд фунтов стерлингов в 2023 году.

Импорт рафинированной нефти из Китая с 2021 года вырос более чем в 20 раз — с 30,2 млн фунтов стерлингов в том же году до 395,1 млн фунтов стерлингов в 2022 году и 663,9 млн фунтов стерлингов в 2023 году. Стоимость импорта рафинированной нефти из Турции выросла с 1,8 млн фунтов стерлингов в 2021 году до 60,3 млн фунтов стерлингов в 2023 году.

"Миллионы баррелей топлива, произведенного из российской нефти, продолжают поступать в Великобританию. Только в прошлом году эта торговля стоила Кремлю более 100 миллионов фунтов стерлингов. Не делайте ошибки: пока правительство не закроет эту лазейку, Великобритания помогает России платить за ее войну в Украине. Мы можем это исправить. Великобритания должна действовать сейчас, чтобы запретить импорт топлива, изготовленного из российской нефти, и показать, что ее поддержка Украины является искренней", — отметила старший исследователь Global Witness Лела Стэнли.

По данным Global Witness, в течение 2023 года в Великобританию было импортировано около 5,2 млн баррелей нефтепродуктов, произведенных из российской нефти, причем большая часть импорта приходилась на авиационное горючее. По оценкам, топливо, связанное с Россией, использовалось в одном из 20 британских авиарейсов.

Кроме закупок ископаемого топлива у нефтедержав, Великобритания и ЕС покупают очищенную российскую нефть через Индию, Китай и Турцию.

Напомним, доходы России от продажи нефти и газа в апреле 2024 года, благодаря росту цен, почти удвоились в годовом исчислении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выручка РФ составляет 14 млрд долларов.

Также Россия стала главным поставщиком нефти в Индию в 2023/24 финансовом году. Тем самым они потеснили рыночную долю производителей Ближнего Востока и Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) к историческому минимуму.