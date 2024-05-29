Война в Украине может дать толчок к возрождению ядерной энергетики США, — Bloomberg

АЭС Вогтль в США. Фото иллюстрировано: AP

Сокращение зависимости от российского импорта ядерного топлива становится все более актуальным для США вопросом, и война в Украине может стать важным стимулом для возрождения американской ядерной отрасли. Изменение климата также играет немаловажную роль в этом процессе.

Об этом сообщает издание Bloomberg во вторник, 28 мая.

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Возрождение ядерной энергетики США

Когда первый год войны в Украине подходил к концу, цена урана составляла около 50 долларов за фунт (0,45359237 кг). Однако разговоры о возможном запрете США на импорт ядерного топлива из России способствовали росту цены. В мае 2024 года боевые действия в Украине все еще продолжались, а цена урана превысила 90 долларов. Недавно принятый закон "О запрете импорта российского урана" вступает в силу в августе этого года.

Новый закон предусматривает блокировку импорта низкообогащенного урана из России, используемого на обычных атомных электростанциях. Однако Министерство энергетики США имеет право выдавать разрешения на импорт до миллиона фунтов российского топлива в год до 2028 года, если это потребуется для поддержки работы американских реакторов. Это отражает сложность ситуации, когда речь идет о безуглеродной энергетике США и ее зависимости от иностранных поставок.

В зависимости от российского импорта вызывает беспокойство в Вашингтоне. Россия поставляет 12% урана для США, еще 36% поступает из Казахстана и Узбекистана. Хотя эти страны не находятся под прямым контролем Москвы, они находятся по соседству с ней и Китаем. Важность России еще больше из-за ее роли в превращении добытого урана в ядерное топливо. По данным Citigroup Inc., Россия обеспечивает 40% мирового рынка низкообогащенного урана и примерно четверть потребностей американских атомных электростанций в 2022 году.

Кроме того, Россия является ключевым поставщиком низкообогащенного урана для некоторых передовых реакторных технологий, в том числе малых модульных реакторов, которые сейчас разрабатываются. Так же как США пытаются вытеснить Китай из цепи поставок чистых технологий, они стремятся снизить зависимость от российского урана, не рискуя при этом отключением электроэнергии.

Отказ от импорта российского урана может привести к ответным действиям со стороны Москвы, которая может ввести свой собственный запрет на поставки в США. Однако новый закон также разблокирует 2,7 млрд долларов федерального финансирования для развития отечественного производства ядерного топлива, что может стать важным шагом для возрождения американской ядерной энергетики.

Ранее сенат США принял запрет импорта российского урана. Таким образом, США стремится сорвать возможности России в войне против Украины.

Также управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США ввело запрет на импорт российского алюминия, меди и никеля. Металлы из РФ, произведенные до 13 апреля 2024 г., не подпадают под ограничения.