Российские бизнесмены получили миллиарды дивидендов за прошлый год — рейтинг

Лидер России Владимир Путин давит руку генеральному директору ЛУКОЙЛа Вагиту Алекперову. Фото: Reuters

Российские миллиардеры получили значительные дивиденды, несмотря на санкции и экономические трудности, обусловленные войной с Украиной. Высокие выплаты объясняются желанием поскорее вывести деньги перед повышением налогов и ограничениями на инвестиции за границу.

Об этом сообщило издание Bloomberg во вторник, 9 июля.

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За время войны 12 самых богатых российских бизнесменов, включая друзей лидера Кремля, заработали более триллиона рублей на дивидендах, возможно, чтобы вывести деньги перед повышением налогов. К концу июля в России завершится дивидендный сезон, когда акционеры получают прибыль за прошлый год.

"Многие бизнесмены, получившие наибольшие дивидендные выплаты, тесно связаны с Владимиром Путиным и находятся под санкциями из-за войны", — отмечает издание.

Магнаты России с высокими выплатами. Фото: Bloomberg

Больше всего на дивидендах заработал Вагит Алекперов – крупнейший акционер нефтяной компании "ЛУКОЙЛ" и ее бывший глава, получив 186 миллиардов рублей. Он находится под санкциями Великобритании и Австралии, но не ЕС и США.

Также в тройке лидеров миллиардеры Алексей Мордашов из ПАО "Северстали" (148 миллиардов рублей) и Владимир Лисин из ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" (121 миллиард рублей). Мордашов находится под санкциями ЕС, США и Великобритании, тогда как в отношении Лисина нет серьезных ограничений.

Члены близкого круга Путина тоже хорошо заработали. К примеру, Геннадий Тимченко, являющийся владельцем долей в "Новатеке" и "Сибуре", получил 79 миллиардов рублей дивидендов.

В рейтинге, составленном Bloomberg, оказалась и Татьяна Литвиненко, получившая долю в ПАО "ФосАгро" до того, как ее супруг Владимир Литвиненко попал под санкции США в 2023 году. Он является ректором Санкт-Петербургского горного университета, где Путин получил докторскую степень в 1997 году и являлся руководителем кампании российского диктатора в городе во время трех выборов.

В 2022 году российские компании возобновили выплаты дивидендов после перерыва. К примеру, по итогам 2023 года Сбербанк перечислит своим акционерам 752 миллиарда рублей — это крупнейшие дивиденды за всю его историю.

"Многие владельцы бизнеса предпочитают забрать свои деньги как можно скорее — пока в России не выросли налоги. С 2025 года в России существенно повысится нагрузка на бизнес — ставка налога на прибыль увеличится с 20% до 25%. Кроме того, российским бизнесменам трудно инвестировать полученные средства", — сказал глава консалтинговой компании Macro-Advisory, специализирующейся на Евразии и много лет работавший в России, экономист Крис Уифер.

Он добавил, что санкции закрывают доступ ко многим иностранным активам, поэтому им остается вкладывать на российском рынке, а его возможности ограничены. К тому же, заключает Уифер, инвесторам мешает слишком большая неопределенность.

Напомним, что федеральный департамент экономики, образования и исследований Швейцарии (EAER) расширил список санкционных ограничений против России. Теперь под санкции подпадают еще 69 физических лиц и 86 юридических лиц.

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